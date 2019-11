Gratka dla fanów George'a Michaela. Opublikowano nowy utwór, będzie też film

Komisja Europejska zapewnia, że nie toleruje oszustw, ale podkreśla, że to państwa członkowskie Unii są odpowiedzialne za zarządzanie funduszami rolnymi. To reakcja na reportaż "The New York Times". Dziennikarze opisują, jak unijne dopłaty trafiają do wschodnioeuropejskich oligarchów albo do ludzi powiązanych z władzą. Najwięcej miejsca poświęcono Węgrom i Viktorowi Orbanowi. Wprost zarzucono mu "zuchwałe eksploatowanie systemu" i nękanie tych, którzy próbują mu się postawić. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

