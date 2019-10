"Nie boi się krytykować prawicowego rządu". Media z podziwem o Tokarczuk

Ambasador USA Georgette Mosbacher udzieliła "Faktom o Świecie" TVN24 BiS wywiadu tuż po tym, jak Polska zakwalifikowała się do programu ruchu bezwizowego. - Kluczowe było zejście poniżej progu trzech procent. To było najważniejsze. Wiedzieliśmy jak zająć się całą resztą. Nie było fizycznie możliwości, aby zejść poniżej 3 procent, dopóki ludzie przychodzący do ambasady po wizę nie zaczęli spełniać naszych wymogów - powiedziała. Dodała, ze prezydent Donald Trump był bardzo zainteresowany tą sprawą. - Absolutnie na to czekał - mówiła. - Prezydent pytał za każdym razem. Prosił, abym przekazywała mu konkretne dane, żeby zobaczyć na ile zbliżamy się do tego progu poniżej 3 procent.

»