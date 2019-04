Twórcy gry Assassin’s Creed opracowali precyzyjne plany katedry Notre Dame

Kolejni miliarderzy zapowiadają, że wycieczki w kosmos to kwestia naprawdę nieodległego czasu. Jeśli wykażemy się cierpliwością, doczekamy momentu, w którym będzie to stosunkowo niedrogie. Jeśli to dla kogoś za mało i chce na przykład udać się na Marsa, to sprawa jest trudniejsza, ale nie beznadziejna. Żeby poczuć się jak na Marsie, wystarczy udać się do Chin.

