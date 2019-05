Ona jest księżniczką, on szamanem. Ich związek zaszokował Norwegię

Marta Ludwika, córka króla Norwegii, która posiada także prawo do brytyjskiego tronu, rozwiodła się w 2017 roku. Niedawno znów zszokowała opinię publiczną. Wyznała, że zakochała się w amerykańskim szamanie, który uważa, że dzięki swoim niezwykłym zdolnościom nawiązuje kontakt ze zmarłymi i leczy raka. Twierdzi też, że z Martą byli już parą w poprzednich wcielaniach, gdy był królem. To więcej niż skandal obyczajowy. Para - jak twierdzi - by krzewić miłość, wyrusza w tournée z serią spotkań poświęconych rozwojowi duchowemu.

Marta Ludwika, córka Króla Norwegii, rozwiodła się w 2017 roku. Niedawno za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że znów jest w związku. "Kiedy spotkasz swój bliźniaczy płomień, to po prostu wiesz. Miałam szczęście, że spotkałam mój" - napisała.

- Wokół mojej osoby już wcześniej rozpętano burzę. Ale ja wiem, że są ludzie, którzy we mnie wierzą, rozumieją mnie i nie potępiają - dodaje w podkreśla w wywiadzie telewizyjnym księżniczka Norwegii.

"Jestem mostem między światem duchowym, a fizycznym"

Tym płomieniem jest Durek Verrett. Amerykanin i przyjaciel wielu hollywoodzkich gwiazd. Mówi o sobie, że jest szamanem, że dzięki swoim niezwykłym zdolnościom nawiązuje kontakt ze zmarłymi, że leczy raka za pomocą ziół i korzeni.

- Ludzie nie wiedzą czym jest szamanizm. Myślą, że tańczę obwieszony dzwonkami w lesie, ubieram się w skóry zwierzęce i modlę się do jakichś bożków - mówi Verrett i dodaje "jestem mostem między światem duchowym, a fizycznym".

Związek norweskiej księżniczki budzi w kraju ogromne kontrowersje. Niektórzy działalność jej partnera nazywają szarlataństwem. - To wielkie oszustwo. Jeśli pytacie mnie o zdanie to odpowiem, że to to czysta głupota - mówi Eyolf Lund, mieszkaniec Stavanger.

Ale są też tacy, którzy związku bronią. - Jeśli to komuś w czymś pomaga, to czemu nie. Są ludzie, którym podoba się to co robi księżniczka. Jest sobą i nie ma tu powodu do wstydu - Solveig Lunde, mieszkanka Stavanger.

"Aktywacja boskości"

Sprawa to jednak coś więcej niż tylko skandal obyczajowy. Para - jak twierdzi - by krzewić miłość wyrusza w tournée po kraju. Uczestnikom spotkań za równowartość 270 złotych obiecuje rozwój duchowy.

- Jesteśmy podekscytowani tym, że będziemy mogli podzielić się miłością z wszystkimi tymi, którzy wezmą udział w spotkaniach o nazwie "Aktywacja boskości". Zaczynamy 19 maja i będziemy podróżować po Norwegii do 23 maja - zapowiada para.

- Wyruszają w trasę po Norwegii. Show reklamują hasłem "Księżniczka i Szaman". Używają tytułu królewskiego, by przyciągnąć ludzi na wydarzenie promujące szarlataństwo - mówi Vebjorn Selbekk, wydawca gazety "Dagen".

To właśnie używanie tytułu królewskiego w kontekście wątpliwej działalności jest najszerzej komentowane. Dlatego padają pytania o to, czy księżniczka powinna zrzec się tytułu.

- Nie, nie rozważam tego, jestem częścią tej rodziny i tak już zostanie. Zawsze będę częścią tej rodziny - odpowiada księżniczka Marta.

Co na to król?

Para nie chce odnieść się do tego, jak na związek zareagowali król i królowa. Ale wiadomo, że to do spotkania doszło.

- Nie będę mówić o tym, o czym rozmawialiśmy, ale powiedzmy, że to było piękne doświadczenie - mówi Durek Verrett.

Księżniczka i szaman nie planują ślubu. Wybranek Marty Ludwiki tłumaczy dlaczego.

- Jesteśmy ze sobą wyjątkowo szczerzy, ale nie myślimy o przyszłości, bo ona nie istnieje. To co istnieje, to teraźniejszość. To, co aktualnie mamy i co dzielimy - odpowiada szaman.

Autor: Justyna Zuber / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS