Niemieckie media zachwycone Lewandowskim. Polak zaczął sezon od hat-tricka

Prezydent Francji Emmanuel Macron spełnia jedną ze swoich obietnic wyborczych i zabiera się za problem wszechobecnego w życiu Francuzów plastiku. Francuskie władze chcą, by każdy produkt, który jest opakowany w plastik niepochodzący z recyklingu, był zdecydowanie droższy. Do 2025 roku 100 procent plastiku we Francji ma ulegać recyklingowi. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

