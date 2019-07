Szczepienia przeciw odrze mają być obowiązkowe. Niemiecki rząd przygotował ustawę

Niemcy chcą wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze. Jeśli projekt ustawy stanie się prawem, a wszystko na to wskazuje, to obowiązek obejmie dzieci i sporą grupę dorosłych. Brak szczepienia może skutkować dotkliwą grzywną, a u dzieci - nieprzyjęciem do przedszkola. To odpowiedź władz na epidemię odry. Tylko w tym roku zanotowano w Niemczech ponad 400 jej przypadków.

Odra to jedna z najbardziej zakaźnych chorób wieku dziecięcego, które znamy. Błyskawicznie rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Wśród jej objawów można wymienić bardzo wysoką gorączkę, kaszel, światłowstręt i - przede wszystkim - obejmującą całe ciało wysypkę, która pojawia się około dwóch tygodni po zakażeniu.

Co roku na odrę na całym świecie umiera około 120 tysięcy osób.

- Wirus odry jest w stanie zaatakować bezpośrednio układ nerwowy i znamy dwa powikłania odry. Jedno to jest ostre zapalenie mózgu, a drugie to jest tak zwane podostre stwardniające zapalenie mózgu, które rozwija się kilka lat, a nawet kilkanaście lat po przebyciu odry, i kończy się nieuchronnie śmiercią z powodu rozpadu mózgu - mówi immunolog dr Paweł Grzesiowski.

Wolność do życia bez odry

Najskuteczniejszą metodą walki z odrą są szczepienia. Jednak w Niemczech nie są one obecnie obowiązkowe. Są jedynie zalecane i refundowane. Również dlatego w niektórych niemieckich landach poziom wyszczepienia drastycznie spada, a liczba zachorowań na odrę rośnie.

W ubiegłym roku w całej Europie odnotowano ponad 12 tysięcy przypadków odry, w Niemczech było to ponad pięćset przypadków. W tym roku, od stycznia do czerwca, zachorowało w Niemczech już ponad 400 osób. Właśnie dlatego niemiecki rząd przygotował ustawę, która ma wprowadzić obowiązek szczepień przeciwko odrze.

- W dyskusjach na ten temat pojawiają się pytania o wolność osobistą i prawo do stanowienia o własnym ciele. Tak, to wszystko trzeba rozpatrzeć. Jednak swoją wolność rozumiem też w taki sposób, że mogę przebywać w jakimś pomieszczeniu, na przykład w samolocie, i mieć pewność, że nikt niepotrzebnie nie narazi mnie na chorobę - tłumaczy minister zdrowia Niemiec Jens Spahn.

Zgodnie z nowym prawem obowiązkiem szczepień przeciwko odrze zostaną objęte wszystkie dzieci, co będzie sprawdzane przy przyjęciu do przedszkola oraz do szkoły. Zaszczepić będą się musieli również dorośli, urodzeni po 1970 roku, zatrudnieni w szkole lub w służbie zdrowia. Obowiązek szczepień obejmie też osoby pracujące z uchodźcami oraz samych uchodźców.

Ci, którzy zostaną w Niemczech objęci obowiązkiem szczepień, będą musieli mieć pisemne zaświadczenie potwierdzające odporność. W przeciwnym razie będzie im grozić grzywna w wysokości 2500 euro. Grzywnę dostanie rodzic niezaszczepionego dziecka, niezaszczepiony nauczyciel czy lekarz, ale też placówka, w której będą zatrudnieni.

Starsi ostrzegają młodych

- U co dziesiątego dziecka chorującego na odrę pojawi się tak silna infekcja uszu, że wywoła głuchotę. Co dwudzieste dziecko chorujące na odrę będzie też miało zapalenie płuc. U jednego na tysiąc dojdzie do zapalenia opon mózgowych. Na tysiąc chorujących dzieci dwoje-troje umrze - mówi dr Anthony Fauci, amerykański immunolog.

Społeczeństwo uchodzi za bezpieczne i wolne od choroby, gdy poziom wyszczepienia sięga 95 procent. Kluczowe jest przyjęcie wszystkich, a nie tylko pierwszej dawki szczepionki.

- Zachęcam do działania dziadków. Ludzie w moim wieku pamiętają, czym jest odra. Na własne oczy widzieliśmy świnkę, widzieliśmy polio. Dzisiaj młodzi ludzie, młodzi rodzice, nie rozumieją, czym są te choroby, bo udało nam się je wyeliminować. Nie wiedzą, jak niebezpieczne są krztusiec, tężec, błonica czy odra - mówi Robert Redfield, dyrektor Centrów Kontroli i Prewencji Chorób, amerykańskiej agencji federalnej.

Przed wynalezieniem szczepionki z powodu powikłań związanych z odrą umierały na świecie dwa-trzy miliony osób rocznie.

Autor: Joanna Stempień / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS