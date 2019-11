"Jak to możliwe, że ktoś taki jeździł po kraju i zabijał kolejne ofiary"? Ruszył proces pielęgniarza z Polski

Polski pielęgniarz został oskarżony o popełnienie wyjątkowo ohydnej zbrodni - zabicie swoich bezbronnych podopiecznych. Według niemieckiego wymiaru sprawiedliwości zatrzymany w Monachium Grzegorz W. zabił co najmniej 6 osób. Niemcy zastanawiają się, jakim cudem system tak bardzo zawiódł, że taka osoba, która ma na koncie pobyt w więzieniu i jedynie ekspresowy kurs zawodowy, mogła pracować w kilkudziesięciu miejscowościach i w każdej z nich mieć dostęp do bezbronnych, starszych ludzi, potencjalnych ofiar. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

"Mamo, czy ja naprawdę kogoś zamordowałem? Powiedziałam: tak, Stefan" - Mój syn jest chorym człowiekiem, więc absolutnie nie był to mord polityczny - mówi matka... 38-letni Polak, Grzegorz W., przez kilka ostatnich lat pracował w Niemczech, w domach opieki dla osób starszych. W Monachium właśnie rozpoczął się proces, w którym Grzegorz W. jest oskarżony o zamordowanie sześciorga swoich pacjentów, o usiłowanie zabójstwa trzech osób i o spowodowanie obrażeń zagrażających życiu u trzech kolejnych.

- Na razie oskarżony przyznał się do podawania pacjentom insuliny, ale nie przyznał się, że robił to z zamiarem morderstwa. Tłumaczył, że wstrzykując insulinę, chciał uspokoić pacjentów - informuje prokurator Anne Leiding.

Grzegorz W. z wykształcenia jest ślusarzem i mechanikiem. Do Niemiec wyjechał po ukończeniu trwającego zaledwie 120 godzin kursu pielęgniarskiego. Pracował w kilkudziesięciu placówkach opieki na terenie całego kraju. Zatrudnienie zdobywał dzięki zewnętrznym agencjom pośrednictwa pracy.

- To wszystko by się nie wydarzyło, gdyby ten człowiek został dokładniej sprawdzony. Przecież jeszcze w Polsce siedział w więzieniu. Żadna z tych kilku agencji pośrednictwa pracy nie sprawdziła tego. Liczył się tylko szybki zarobek - uważa profesor Günter Neubauer, krewny jednej z ofiar.

Modus operandi

Sprawa zabójstwa dziennikarki wciąż nierozwiązana. Dymisje ministrów Maltański minister turystyki Konrad Mizzi i szef kancelarii premiera Keith Schembri podali się we... Wszystko wskazuje na to, że polski pielęgniarz wstrzykiwał swoim ofiarom, starszym, schorowanym osobom, insulinę. Miał dostęp do leków, bo sam jest cukrzykiem. Ale nie miał prawa wstrzykiwać insuliny pacjentom, którzy wcale jej nie potrzebowali. Pod żadnym pretekstem. Na koniec swoje zmarłe ofiary miał okradać.

- To wyjątkowo tragiczna sprawa, bo ofiary były słabe, w podeszłym wieku i dlatego nie od razu zauważono, że te osoby nie zmarły z przyczyn naturalnych - mówi Anne Leiding.

Dopiero w marcu ubiegłego roku inni lekarze i opiekunowie zwrócili uwagę na serię niepokojących przypadków. Podczas sekcji zwłok zmarłych pacjentów odkryto miejsca nakłuć, przez które podano im insulinę.

- To okropny skandal! Jak to możliwe, że ktoś taki przez kilka lat jeździł po kraju, zmieniał miejsca pracy i zabijał kolejne ofiary. Dlaczego nikt nie zareagował wcześniej? To pytanie również do organów ścigania - komentuje profesor Günter Neubauer.

Krewni ofiar powtarzają, że odpowiedzialność powinni również ponieść pracodawcy polskiego pielęgniarza, którzy nie potwierdzili jego uprawnień i pozwolili, by pracował z bezbronnymi pacjentami. Istnieją poważne podejrzenia, że ofiar było dużo więcej, ale śledczym nie udało się jeszcze znaleźć na to wystarczających dowodów.

Autor: Joanna Stempień / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS