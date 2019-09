Członek neonazistowskiej partii został burmistrzem. "To bardzo miły i kompetentny człowiek"

Niemiecka opinia publiczna i liderzy największych partii są w szoku. Wszystko dlatego, że burmistrzem niemieckiego miasteczka został członek partii neonazistowskiej. Komentatorzy, centrale partyjne i zwykli ludzie pytają - jak to możliwe? Część mieszkańców nie widzi w tym jednak żadnego problemu.

Po raz pierwszy w historii o niewielkiej, liczącej zaledwie 2,5 tysiąca mieszkańców miejscowości Waldsiedlung jest głośno w całych Niemczech. A to wszystko z powodu jednego człowieka - 33-letniego polityka. Stefan Jagsch należy do neonazistowskiej Narodowodemokratycznej Partii Niemiec, i został wybrany na stanowisko burmistrza.

- Uważam, że ta krytyka mojej osoby i oburzenie z powodu wybrania mnie na to stanowisko są przesadzone i całkowicie absurdalne. To także dowód na słabość naszej demokracji, skoro przywódcy innych partii próbują wpływać na lokalnych działaczy i zmuszać ich do zmiany decyzji - przekonuje Stefan Jagsch, członek NPD.

Jagsch został wybrany jednogłośnie, a w radzie miejskiej zasiadają przedstawiciele różnych ugrupowań. Poparli go przedstawiciele partii rządzących Niemcami na poziomie federalnym - chadeckiej CDU oraz socjaldemokratycznej SPD, a także liberalnej FDP.

Głos w sprawie zabrał były burmistrz miasteczka. - Stefan Jagsch zdobył stanowisko burmistrza ponieważ nie miał żadnych kontrkandydatów. Wypełnił po prostu próżnię polityczną. Nikt nie miał mu nic do zarzucenia, no może poza tym, że należy do NPD - ocenia Klaus Dietrich, były burmistrz Waldsiedlung.

NPD to partia, która uważa III Rzeszę za godną pochwały kartę w historii Niemiec. W swoim programie postuluje między innymi rewizję granic ustalonych po II wojnie światowej. NPD jest też ugrupowaniem antyimigranckim i antysemickim.

"To hańba"

W Berlinie zawrzało, a przywódcy największych niemieckich partii politycznych byli dla tej sytuacji o wiele mniej wyrozumiali.

- Stanowisko SPD jest bardzo jasne. Nie współpracujemy z neonazistami. Nigdy. Dotyczy to zarówno poziomu federalnego, jak i landowego czy bardziej regionalnego - powiedział sekretarz generalny SPD Lars Klingbeil.

Z kolei sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak stwierdził, że "wybór na jakiekolwiek stanowisko przedstawiciela partii, która realizuje niekonstytucyjnego cele, to hańba."

Mieszkańcy Waldsiedlung, choć podzieleni, nie przejmują się opiniami innych polityków. A członkostwo Jagscha w NPD niewielu tam oburza.

- Ten młody człowiek tu się urodził, doskonale wie jakie są nasze problemy. Moim zdaniem był bardzo dobrym kandydatem na to stanowisko - mówił jeden z mieszkańców Waldsiedlung. - A cóż takiego robi nasz burmistrz? Zajmuje się tylko naszymi lokalnymi sprawami. Nie mieszajmy w to polityki. To bardzo miły i kompetentny człowiek - dodała inna mieszkanka.

Nie wszyscy jednak się z tym zgadzają.

- Jestem oburzony i wciąż nie mogę pojąć jak nasi radni mogli głosować na kogoś takiego. To polityczna katastrofa, wstyd dla naszego miasteczka i bardzo smutny dzień dla nas wszystkich - ocenił mieszkaniec Waldsiedlung Karl Heinz Boller.

Dwa lata temu doszło do sądowej próby zlikwidowania NPD, ponieważ otwarte szerzenie poglądów neonazistowskich jest w Niemczech zabronione.

Sprawa trafiła ostatecznie do Trybunału Konstytucyjnego, który wypowiedział się przeciwko likwidacji partii. Sędziowie stwierdzili, że działalność tego ugrupowania jest niezgodna z konstytucją, ale jednocześnie na tyle marginalna, że NPD nie będzie w stanie zagrozić niemieckiej demokracji.

