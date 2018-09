Dziecko premier i wystąpienie lidera koreańskiego boysbandu. Nieformalna strona szczytu ONZ

81-letni były aktor i komik Bill Cosby został uznany za brutalnego przestępcę seksualnego. We wtorek sąd zdecydował, że pójdzie do więzienia. O podawanie narkotyków, molestowanie i gwałty oskarżyło go ponad 50 kobiet. Ale tylko jedna sprawa nie uległa przedawnieniu. To pierwszy, ale na pewno nie ostatni tego typu proces w Hollywood. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»