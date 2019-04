"Nagrywaj Sierioża, nagrywaj". Niedźwiedź polarny zaskoczył mieszkańców rosyjskiego miasteczka

On - nie do końca przekonany. Ona - zdeterminowana, by wrócić z Wielkiej Brytanii do Polski, jeszcze przed brexitem. W końcu podjęli decyzję. Katarzyna i Radosław z powodu frustracji spowodowanej niepewnością, jak będzie wyglądać życie na Wyspach, po latach porzucają swój nowy dom i wracają do ojczyzny. Nie oni jedni. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»