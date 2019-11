Dziesięć minut w trumnie wystarczy. "Nabierasz innego, lepszego podejścia do życia"

Jaki byłby twój ostatni dzień? Porozmawiaj o własnej śmierci Co chcesz po sobie zostawić? Co byś wybrała na ostatni posiłek? Co chcesz, żeby mówiono podczas... Postanowili przeżyć swoją śmierć, by docenić życie. Taki podobno jest efekt terapeutyczny próbnych pogrzebów. Ich uczestnicy to głównie osoby z depresją i myślami samobójczymi, czasem osoby śmiertelnie chore. Pogrzeb za życia ma im pomóc spojrzeć z dystansu na przytłaczające ich sprawy.

- Czasem przychodzą tu ludzie, którzy zdecydowali, że chcą popełnić samobójstwo i chcą zobaczyć, jak to wygląda po śmierci. Udaje nam się zmienić ich podejście i przekonać ich do życia. Ci ludzie dzwonią później i nam dziękują - opowiada Jeong Yong-Mun, dyrektor Hyowon Healing Center.

Każdy uczestnik dostaje swoje zdjęcie pogrzebowe. Potem spisuje testament. Bardzo silne emocje pojawiają się przy pisaniu listów pożegnalnych do najbliższych.

- Chcę, żeby ludzie wokół mnie wiedzieli, że są dla mnie ważni i że komuś byłoby przykro, gdyby odeszli, że najważniejsze jest tu i teraz - mówi Choi Jin-Kyu, 28-letni student.

- Ludzie często odkładają w nieskończoność rozmowy z członkami rodziny, z którymi są skonfliktowani. Dlatego doświadczenie śmierci jest takie ważne. Do ludzi dochodzi, że trzeba przeprosić, pojednać się jak najszybciej i żyć w szczęściu - tłumaczy Jeong Yong-Mun.

Punkt kulminacyjny to zamknięcie uczestników w trumnach. Trumny są otwierane po 10 minutach. Ci, którzy przeżyli to na własnej skórze, mówią o prawdziwym oczyszczeniu.

"Wszyscy gdzieś pędzą"

- To sprawia, że zaczynasz myśleć o tym, w jaki sposób chcesz odejść z tego świata. To doświadczenie sprawia, że nabierasz innego, lepszego podejścia do życia - relacjonuje 75-letnia Jae-Hee.

Takie udawane pogrzeby odbywają się od siedmiu lat w centrum medycznym Hyowon w Seulu. Wzięło w nich udział już 25 tysięcy osób. Korea Południowa ma wśród państw rozwiniętych najwyższy odsetek samobójstw. Po części to efekt swoistej "mody" wśród starszych osób, które chcą "odejść w godny sposób", a po części wyścigu szczurów, w który zaprzęgani są młodzi ludzie.

- Wszyscy gdzieś pędzą, żyją intensywnie. Inni ludzie są postrzegani jako rywale, których trzeba pokonać. Kiedy byłem w trumnie, dotarło do mnie, że takie podejście nie ma sensu - jest zdania Choi Jin-Kyu.

Na próbny pogrzeb coraz częściej wysyłają swoich pracowników pracodawcy w ramach programów motywacyjnych. Zajęcia są darmowe, a sponsoruje je miejscowy zakład pogrzebowy.

Autor: Jakub Loska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS