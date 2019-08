Gdy ogłosił, że ma HIV myślano, że wkrótce umrze. Magic Johnson obchodzi 60. urodziny

Na ulicach węgierskich miast pojawiły się nietypowe reklamy Coca-Coli Zero. Przedstawiają osoby homoseksualne i hasło "Zero cukru, zero uprzedzeń". W odpowiedzi na tę kampanię działacze skrajnej prawicy zablokowali wjazd do fabryki Coca-Coli pod Budapesztem. Zorganizowano także akcje zrywania, a nawet palenia plakatów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

