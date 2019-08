"Wielkie zwierzę trzymało w paszczy moją nogę". Nasiliły się ataki rekinów na ludzi

Na Florydzie trzy ataki w ciągu doby. Na Bahamach ofiara śmiertelna. W ostatnich dniach doszło do nasilenia ataków rekinów na ludzi. To jednak raczej zbieg okoliczności niż początek jakiegoś trendu. Jak ustalili brytyjscy naukowcy, z powodu połowów i ocieplenia klimatu rekiny stały się mniejsze i żyją dalej od skupisk ludzkich. Z tych powodów liczba ataków rekinów na ludzi najprawdopodobniej będzie spadać. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

- Lekarze mówią, że rany, na szczęście, goją się dobrze, ale, niestety, mam uszkodzone nerwy. Muszę bardzo dbać o tę nogę - mówi Jackie Jozaitis, 16-latka zaatakowana przez rekina.

To nie był zwyczajny wypadek. W lipcu dziewczyna spędzała popołudnie na plaży na Florydzie. Wraz z przyjaciółką oglądała zachód słońca. Chwilę później poszła popływać na desce. - Miałam właśnie wskoczyć na falę i nagle poczułam uścisk szczęk - wspomina. Mogła nawet stracić stopę. Na szczęście Jackie udało się wymknąć z uścisku rekina i uciec.

Wybrzeże Florydy, konkretnie New Smyrna Beach, to - można powiedzieć - światowa stolica ataków rekinów na ludzi. W 2010 roku doszło tam aż do 13 takich niczym nie sprowokowanych zdarzeń.

- Ataki rekinów po stronie Zatoki Meksykańskiej są bardzo rzadkie. Władze hrabstwa Manatee na zachodnim wybrzeżu stanu odnotowały 4 takie zdarzenia. W hrabstwie Volusia po wschodniej stronie było ich 303 - skomentował reporter ABC Action News Michael Paluska.

Dr William Lytton jest neurologiem. Też padł ofiarą ataku rekina. Powrócił do pracy po roku rehabilitacji. - Trudno było nie zauważyć, gdy odwróciłem się, że wielkie zwierzę trzymało w paszczy moją nogę - wspomina. To był sierpień 2018 roku. Do zdarzenia doszło u wybrzeży Massachusetts.

- Skrzela były bardzo widoczne, pomyślałem, że to będzie miękkie miejsce, w które mogę uderzyć. Myliłem się - przyznaje dr Lytton.

Dr Lytton pływał w wodzie o głębokości zaledwie dwóch i pół metra. W wyniku ataku rekina stracił dużo ciała na nodze, lekarzom ciężko było zszywać rany. W ranie był kawałek kości rekina. Dzięki niemu udało się zidentyfikować gatunek. Był to żarłacz biały. Obok rekinów tygrysiego i tępogłowego żarłacze białe to statystycznie najczęściej atakujące ludzi rekiny.

- To jest ogromny problem. Myślę, że biolodzy i ekolodzy powinni zastanowić się, jak sobie z tym radzić. Takich zdarzeń w Cape Cod będzie coraz więcej - uważa dr Lytton.

W ubiegłym roku u wybrzeży Stanów Zjednoczonych odnotowano 66 niczym nie sprowokowanych ataków, co stanowi spadek w porównaniu do poprzednich lat. Przyczyną może coraz cieplejsza woda w Oceanie Atlantyckim. Z tego powodu rekiny migrują w inne miejsca.

