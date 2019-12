Juan już nie jest najcięższym człowiekiem świata. W trzy lata schudł ponad 300 kilogramów

W pewnym momencie ważył prawie 600 kilogramów i został okrzyknięty najcięższym człowiekiem świata. Młody Meksykanin po wpisaniu go do Księgi Rekordów Guinnessa podjął więc decyzję, by to zmienić. Teraz - po trzech latach od pobicia niechlubnego rekordu - Juan Pedro Franco waży ponad 300 kilogramów mniej.

Trzy lata temu Juan Pedro Franco trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie był to jednak powód do świętowania, bo Juan zdobył tytuł najcięższego człowieka na Ziemi. Ważył 595 kilogramów.

Juan miał wtedy 32 lata i był bliski śmierci. Po raz pierwszy od blisko dekady opuścił swoją sypialnię, żeby ratować życie. - Najważniejsze jest dla mnie to, żeby znowu chodzić. Nie opuszczałem domu przez wiele lat. Zrobienie dwóch, trzech kroków, to olbrzymie osiągnięcie - mówił wtedy.

Problemy od najmłodszych lat

Juan urodził się w Meksyku i od wczesnego dzieciństwa zmagał się z otyłością. Gdy miał sześć lat ważył 60 kilogramów i z każdym kolejnym rokiem coraz szybciej przybierał na wadze.

W wieku nastoletnim został potrącony przez autobus i długie miesiące spędził unieruchomiony w łóżku. Wówczas jedzenie było dla niego jedyną rozrywką.

Psycholodzy podkreślają, że otyłość związana jest także z poczuciem własnej wartości. Nadwaga może przyczynić się nie tylko do chorób medycznych, ale także do wykluczenia społecznego i wpłynąć na psychikę.

- To są osoby, które są bardzo zakompleksione, maja poczucie wykluczenia społecznego, wstydzą spotykać się, wychodzić na miasto. Zamykają się w domu, zajadają ten smutek i takie błędne koło się tworzy - wyjaśnia Dorota Minta psycholog i psychoterapeuta.

Warunek lekarzy

Wpisanie do Księgi Rekordów Guinnessa okazało się przełomem w życiu Juana. Mężczyzna trafił pod opiekę zespołu trzydziestu specjalistów - chirurgów-bariatrów, psychologów, dietetyków i anestezjologów.

- Wbrew pozorom nam, jako lekarzom, wcale nie najbardziej przeszkadzają te nadmierne kilogramy. To oczywiście jest duży problem, ale dla nas, z punktu widzenia medyka, najpoważniejsze są wszystkie następstwa otyłości takie jak cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, problemy z wątrobą, problemy ze stawami - wyjaśnia profesor Piotr Major chirurg z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego i KCM w Jeleniej Górze.

Jemy ponad 50 kilo cukru rocznie. To nas zabija Pożeramy go na potęgę. A państwo liczy straty w miliardach. Tyle kosztuje leczenie chorób, które... Juan cierpiał na wszystkie wymienione przez profesora Majora dolegliwości. Dodatkowo miał poważne problemy z tarczycą. Lekarze mężczyźnie postawili jeden warunek - poddadzą go operacji zmniejszenia żołądka, ale najpierw musi trochę schudnąć.

- Technicznie sam zabieg byłby trudny do wykonania, stąd pacjen, jako przygotowanie do tego zabiegu, schudł ponad 170 kilogramów. To ułatwiło zarówno wykonanie techniczne tego zabiegu operacyjnego, jak i ten zabieg stał się bezpieczniejszy dla samego pacjenta - wyjaśnia doktor Grzegorz Kowalski, chirurg-bariatra.

Juan przeszedł kilka operacji, lekarze wycięli mu 75 procent żołądka.

Dzięki swojej niezwykłej wytrwałości i pomocy specjalistów Juan osiągnął życiowy sukces. W ciągu ostatnich trzech lat zrzucił ponad połowę swojej wagi. Teraz waży Juan 250 kilogramów.

W najbliższym czasie Juan ma przejść jeszcze operacje usunięcia nadmiaru skóry. Wówczas jego metamorfoza będzie zakończona.

Autor: Joanna Stempień / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS