"Tamtej nocy ostrzegł mnie, że nikt mi nie uwierzy". Ofiary księży pedofilów z wyspy Guam zaczynają mówić

Na Guam, wyspie na zachodnim Pacyfiku, ofiary księży pedofilów z powodu - jak mówią - geograficznego odizolowania od reszty świata, czuły się dotąd bezbronne, pozbawione wsparcia i zmuszone do życia w strasznej tajemnicy. Nareszcie się to zmienia. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Włoski dziennik: ksiądz skazany za molestowanie nieletniej pisze w watykańskiej gazecie Na łamach watykańskiego dziennika "L'Osservatore Romano" pisze włoski ksiądz, skazany na karę...

Dopiero teraz, po kilkudziesięciu latach, gdy są już dorosłymi mężczyznami, znaleźli w sobie siłę, by opowiedzieć przed kamerą, bez ukrywania twarzy czy nazwiska, o tym, co ich spotkało.

W 1977 roku Walter Denton miał 13 lat i był ministrantem. Poczuł się wyróżniony, gdy pewnej soboty miejscowy ksiądz Anthony zaprosił go na plebanię i zaproponował, żeby został na noc. Mieli się przygotowywać do niedzielnej mszy.

- Gdy tylko ze mnie zszedł, natychmiast zeskoczyłem z łóżka. Cały czas płakałem. Byłem roztrzęsiony. Krzyczałem. Powtarzałem: "Co mi zrobiłeś? Dlaczego? Dlaczego?" - opowiada Walter, ofiara księdza pedofila.

W Stanach Zjednoczonych skandale pedofilskie z udziałem księży wybuchły już wiele lat temu. Amerykański Kościół od dawna próbuje oczyścić się z winy i odpokutować. Na odizolowanej od reszty świata wyspie Guam grzech wciąż pozostawał głęboko skrywanym sekretem.

O położonej na Pacyfiku wyspie świat mówił tylko wtedy, gdy zagrażały jej północnokoreańskie rakiety. Są tam amerykańskie bazy wojskowe, port i lotnisko. Jest też duża katolicka społeczność. Bardzo wobec siebie lojalna i hermetyczna.

- Cierpisz w samotności. Uznajesz, że akurat taki jest twój los. Próbujesz zapomnieć i żyć dalej. Nie kwestionujesz pozycji Kościoła. Tak od zawsze było w mojej rodzinie i w ogóle w naszej społeczności - tłumaczy Robby Perez, również ofiara księdza pedofila.

- Tamtej nocy ksiądz ostrzegł mnie, że jeśli komukolwiek opowiem o tym, co mi zrobił, to i tak nikt mi nie uwierzy - mówi Walter Denton.

Ksiądz, który zgwałcił trzynastoletniego Waltera, awansował. W 1986 roku został najważniejszym katolickim hierarchą na wyspie. Był nim przez ponad 30 lat. To arcybiskup Anthony Apuron. Dopiero w 2018 roku został skazany przez watykański trybunał działający przy Kongregacji Nauki Wiary. O gwałt oskarżyło go siedmiu mężczyzn, w tym również jego własny bratanek.

"Byli demonami. Seksualnymi maniakami"

Trybunał podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i uznał arcybiskupa winnym złamania szóstego przykazania, z udziałem nieletnich. Kary obejmują pozbawienie urzędu, zakaz przebywania na terenie archidiecezji Hagåtña oraz zakaz wykorzystywania insygniów biskupich - tak brzmi treść wyroku.

Jak wynika z ustaleń agencji AP, arcybiskup Apuron nie był jedynym pedofilem działającym na wyspie Guam. Ponad dwustu byłych ministrantów, uczniów i skautów złożyło pozew przeciwko miejscowej archidiecezji, która miała ułatwiać popełnianie pedofilskich zbrodni 35 duchownym, nauczycielom i instruktorom skautingu.

- To było bardzo dawno temu. Byłem młody. Tamta osoba była młoda. Przyjaźniłem się z tamtą rodziną - mówi oskarżony o pedofilię ksiądz David Anderson.

Archidiecezja złożyła wniosek o ogłoszenie bankructwa. Kościelne dokumenty dotyczące pedofilii na wyspie Guam zniknęły. Tak jak arcybiskup Apuron.

- Ci księża nie byli po prostu pedofilami. Byli demonami. Seksualnymi maniakami. Chodzili od namiotu do namiotu. Nazywali to "usługą", że niby oni dostarczali nam usługę. Uczyli nas. To miało miejsce wiele, wiele razy - opowiada Leo Tudela, ofiara molestowania przez księdza.

Nowy arcybiskup Michael Byrnes powiedział w rozmowie z agencją AP, że tylko pełne przyznanie się do winy i szczera skrucha mogą uleczyć katolicką społeczność na wyspie.

Autor: Joanna Stempień / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS