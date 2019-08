Mikroplastik w Morzu Sargassowym. "To, co tu znajduję, przeraża mnie"

Niemiecki rząd sprowadził do kraju czwórkę dzieci bojowników tak zwanego Państwa Islamskiego z Syrii. Minister Spraw Zagranicznych RFN Heiko Maas zapowiada, że nie jest to jednorazowe przedsięwzięcie. To pierwszy przypadek, gdy Niemcy udzieliły zgody na przyjazd do kraju przebywającym na północy Syrii dzieciom, których rodzice są podejrzewani o przynależność do tzw. Państwa Islamskiego. Materiał "Faktów o Świecie TVN24 BiS".

»