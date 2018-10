Wybrał się na przejażdżkę, zginął od kuli myśliwego. "Musimy się dowiedzieć, co naprawdę się wydarzyło"

Zabójstwo Jamala Khashoggi może zmienić Bliski Wschód. Obywatel Arabii Saudyjskiej wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule tydzień temu i już nigdy z niego nie wyszedł. Według nieoficjalnych informacji tureckich służb w jego zabójstwo zamieszanych być może piętnastu Saudyjczyków, którzy tego właśnie dnia przylecieli do Stambułu i udali się do swojego konsulatu. Według najbardziej makabrycznej wersji wydarzeń Khashoggiego zabili, a pocięte na kawałki ciało wynieśli w walizkach, włożyli do samochodów i przez nikogo nie niepokojeni wyjechali. Saudyjczycy mogli do tej pory liczyć na przyjaźń Waszyngtonu, ale zabójstwo dziennikarza może wiele zmienić. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

