Mundial w Katarze. Robotnicy byli wykorzystywani, teraz są eksmitowani

W Katarze tysiące robotników miało zginąć, odkąd kraj zaczął się przygotowywać do organizacji mundialu. Teraz robotnicy są eksmitowani, by zrobić miejsce dla kibiców. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Katar coraz mocniej krytykowany przed rozpoczęciem mundialu Za nieco ponad trzy tygodnie ruszają mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn. Katar szykuje... Najpierw pracowali w nieludzkich warunkach, by zbudować stadiony na mundial. Teraz są eksmitowani - by zrobić miejsce dla kibiców, którzy na tych stadionach zasiądą.

Według agencji Reuters robotnicy w Katarze dostali zaledwie dwie godziny na opuszczenie mieszkań, w których byli zakwaterowani. Jeśli akurat nie było tam właściciela nieruchomości, mężczyźni nie mogli nawet zabrać ze sobą rzeczy osobistych. Większość z nich będzie spać na chodnikach. To kolejny cios w pracowników fizycznych, sprowadzonych głównie z krajów afrykańskich i azjatyckich.

- Władze Kataru osiągnęły postęp w dziedzinie praw pracowniczych. Jednak rzeczywista sytuacja pracowników w Katarze pozostaje naprawdę niepokojąca. Liczba tragicznych wypadków nadal idzie w setki. Egzekwowanie nowych przepisów nie jest wystarczająco skuteczne - zwraca uwagę George Foulkes, członek brytyjskiej Izby Lordów.

Większość przejętych mieszkań znajduje się w dzielnicy Al-Mansura, w centrum stolicy kraju. Szacuje się, że kibic piłki nożnej spędzający tam noc zapłaci około 465 euro, czyli niemal 2200 złotych. - Noclegi? W Katarze to koszmar. Masz 32 drużyny, 32 zespoły medialne, 32 grupy osób towarzyszących tym wszystkim drużynom. W zasadzie to oznacza, że FIFA zajęła wszystkie pokoje hotelowe. Nie było prawie żadnych miejsc dostępnych dla kibiców. Ci musieli szukać mieszkań, willi czy nawet statków wycieczkowych, które dziwnym trafem zacumowały w dokach - opowiada Ashley Brown z organizacji wspierającej kibiców "Free Lions".

Niewyjaśnione zgony

Specjalnie na mundial wybudowano 7 z 8 stadionów, na których rozegrany będzie wielki turniej. Wszystko udało się skończyć na czas, ale kosztem zabójczego tempa i koszmarnych warunków pracy. Już w 2021 roku brytyjski "The Guardian" alarmował, że przy budowie stadionów zmarło 6500 osób, a prawie 40 tysięcy uległo wypadkom. Emirat twierdzi, że takich śmierci były zaledwie trzy. Prawdy być może nie poznamy nigdy.

- Wciąż nie przeprowadzono niezależnego dochodzenia w sprawie niewyjaśnionych zgonów, praw pracowniczych, kryminalizacji homoseksualizmu, polowaniu na gejów. FIFA musi teraz użyć wszystkich swoich środków nacisku, aby doprowadzić do wdrożenia zmian - apeluje Lise Klaveness, przewodnicząca Norweskiej Federacji Piłki Nożnej.

Obrońcy praw człowieka nie są jednak optymistami. Otwarcie zarzucają Katarowi, że promuje się kosztem zagranicznych pracowników, bez których mundial nie byłby możliwy. Tacy ludzie stanowią większość, bo aż 85 procent z trzech milionów mieszkańców Kataru. To często kierowcy czy robotnicy bez stałego zatrudnienia, żyjący w wielotysięcznych obozach, które porównywane są do gett. Teraz, gdy infrastruktura na mundial już powstała, władze mają jeszcze mniej skrupułów, by pozbawiać ich podstawowych praw i wygód.

Autor: Mateusz Malinowski / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS