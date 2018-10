Dwie twarze saudyjskiego księcia. "Sprawa Chaszodżdżiego to żadna anomalia"

Następca tronu Arabii Saudyjskiej, Książę Mohammed Bin Salman - nazywany w skrócie MBS - to człowiek o dwóch obliczach. Chce uchodzić za prozachodniego reformatora, ale jego krytycy mówią, że jest despotą, który bezwzględnie rozprawia się z przeciwnikami.

MBS przemówił publicznie po raz pierwszy od śmierci dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego, z którą jest łączony. - Ta zbrodnia była bardzo bolesna dla wszystkich Saudyjczyków i wierzę, że jest też bolesna dla każdego mieszkańca globu. To haniebna zbrodnia, której nie da się usprawiedliwić - mówi Mohammed Bin Salman.

"Dajcie nam Dżamala". Przyjaciele dziennikarza domagają się wydania jego ciała Szef Turecko-Arabskiego Stowarzyszenia Mediów Turan Kislakci, przemawiając przed konsulatem Arabii Saudyjskiej w Istambule, zaapelował do władz Arabii Saudyjskiej, by oddały ciało zamordowanego saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego. -... Książę został wywołany do tablicy przez liczne głosy, które oskarżają go o udział w zbrodni. Pośrednio sugerował to nawet prezydent Donald Trump. We wtorkowym wywiadzie dla "Wall Steet Journal" powiedział, że to książę rządzi w Arabii i "to mógł być on". Potem prezydent wycofał się ze swoich słów.

- Rozmawiałem z królem, rozmawiałem z księciem i stanowczo powiedział, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego. To musiało odbyć się na niższym szczeblu - stwierdził Trump.

Formalnie głową Arabii Saudyjskiej jest ojciec Mohammeda bin Salmana - król Salman, ale od półtora roku - de facto - krajem rządzi 33-letni książę.

Reformator

To on wydał zgodę na otwarcie zakazanych do tej pory w Arabii kin, zezwolił kobietom jeździć samochodami i wchodzić na stadiony. Sam ma tylko jedną żonę, co w warunkach saudyjskiej monarchii uchodzi niemal za dziwactwo.

Nawet na forum inwestycyjnym w Rijadzie, które po śmierci Chaszodżdżiego w ramach protestu zbojkotowało wielu gości z całego świata, książę MBS snuje wielkie plany modernizacji swojego kraju.

- Wierzę, że Bliski Wschód stanie się nową Europą. Królestwo Arabii Saudyjskiej za pięć lat będzie innym krajem - zapowiada MBS.

Zwiększone represje

Krytycy księcia przypominają, że rozpętał wojnę w sąsiednim Jemenie, która pochłonęła tysiące ofiar i przez którą miliony cywilów cierpią głód. Dlatego skrót od nazwiska księcia - MBS - rozwijany jest także jako "Pan piła do kości". Taki pseudonim ma świadczyć o jego brutalnym podejściu do przeciwników.

- Sprawa Dżamala Chaszodżdżiego to żadna anomalia. Mamy do czynienia ze zwiększonymi represjami na dysydentów od czerwca 2017 roku, od momentu kiedy książę Mohammed Bin Salman został następcą tronu - mówi Sherine Tadros, przedstawicielka Amnesty International przy ONZ.

Zamordowany Dżamal Chaszodżdżi kiedyś był doradcą rodziny królewskiej. Kiedy stał się zajadłym krytykiem księcia, ten zakazał mu pisania i zamknął jego rodzinę w areszcie domowym. Świat szybko zapomniałby o kolejnej ofierze represji, gdyby nie to, że Chaszodżdżi pisał dla amerykańskiej gazety.

Syn zamordowanego dziennikarza na audiencji u króla Salmana Król Arabii Saudyjskiej Salman przyjął w Rijadzie członków rodziny zamordowanego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego - poinformowała we wtorek państwowa agencja SPA. Tego samego dnia spotkał się, pod przewodnictwem króla, rząd saudyjski. Zapewnił,... Książę MBS próbuje robić dobrą minę do złej gry. Na szeroko bojkotowanym forum pojawił się Saad Hariri. Premier Libanu w ubiegłym roku po przylocie do Arabii Saudyjskiej trafił do aresztu, potem został zmuszony do wygłoszenia telewizyjnego orędzia, w którym podał się do dymisji. Saad Hariri wyszedł na wolność dopiero po interwencji Paryża w 2017 roku.

Książę MBS zapowiada, że wspólnie z Turcją, w której został zamordowany Chaszodżdżi, wyjaśni, kto zlecił zbrodnię. Od wiarygodności śledztwa może zależeć nawet to, czy MBS zasiądzie na królewskim tronie. Tak zdecydowanej reakcji opinii publicznej podobno się nie spodziewał.

Autor: Jakub Loska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS