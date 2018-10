"Pracując dla GRU można się wzbogacić". Rosyjskie służby przyciągają młodych

Kariera w służbach specjalnych to jedna z niewielu opcji dla młodych ludzi w Rosji, którzy chcą wyrwać się z biedy. - Pracując dla GRU można się wzbogacić. Za czasów Związku Radzieckiego można było liczyć na lepsze życie, jeżeli wstępowało się do partii komunistycznej. Wybierając taką drogę miało się pewność, że niczego nie będzie brakowało. Teraz taką gwarancją jest FSB i GRU - mówi wprost były pracownik FSB. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Wieś Łojga w obwodzie archangielskim na północy Rosji. Ponury krajobraz, bieda, brak perspektyw zawodowych i nadziei na zmiany. Mieszka tam około tysiąca osób. Trzy razy mniej niż w latach 70. Kto może, ucieka jak najdalej. - Wszystko tutaj jest szare. Nawet nie mamy dróg. Ludzie się tu nudzą - mówi Swietłana Łukina, urzędniczka z Łojgi.

- Zostali tu tylko pijacy i emeryci. Wszyscy młodzi wyjechali - dodaje Jurij Poroszyn, mieszkaniec wsi.

Łojga to rodzinne strony Aleksandra Miszkina - jednego z rosyjskich agentów wywiadu wojskowego GRU, podejrzewanych o otrucie nowiczokiem byłego szpiega Siergieja Skripala i jego córki Juli w Salisbury.

"Pracując dla GRU można się wzbogacić"

Kariera w służbach specjalnych, to jedna z niewielu opcji dla młodych ludzi, którzy chcących wyrwać się z miejsc takich jak Łojga. - Ludzie z Moskwy, podobnie jak ludzie z Nowego Jorku, nie są zainteresowani karierą w wojsku lub służbach specjalnych. Ale dla mieszkańców takich miejscowości położonych na prowincji to szansa na lepsze życie. To samo obserwujemy w innych krajach świata - ocenia Paweł Felgenhauer, rosyjski analityk wojskowy.

- Pracując dla GRU można się wzbogacić. Za czasów Związku Radzieckiego można było liczyć na lepsze życie, jeżeli wstępowało się do partii komunistycznej. Wybierając taką drogę miało się pewność, że niczego nie będzie brakowało. Teraz taką gwarancją jest FSB i GRU - dodaje Michaił Trepszkin, były pracownik FSB.

Aleksander Miszkin jest lokalnym bohaterem. Dostał się na Wojskową Akademię Medyczną w Sankt Petersburgu, przyznano mu najwyższe odznaczenie wojskowe. Jego portret wisi w miejscowej szkole. Uczniom przedstawiany jest jako wzór do naśladowania. Znają go w Łojdze wszyscy. - Jest rosyjskim bohaterem - mówi jedna z dziewczynek mieszkających we wsi.

Podejrzani o otrucie

Miszkin ma być pułkownikiem rosyjskiego wywiadu wojskowego. W ostatnich latach, używając fałszywej tożsamości – wielokrotnie podróżował między innymi na Ukrainę.

Drugi domniemany napastnik pochodzi z równie ponurej i odizolowanej wioski w obwodzie amurskim. Posługujący się pseudonimem Rusłan Boszyrow mężczyzna został zidentyfikowany jako pułkownik GRU Anatolij Czepiga. Służył między innymi w Czeczenii i na Ukrainie. W 2014 roku otrzymał nadawany przez Władimira Putina honorowy tytuł Bohatera Federacji Rosyjskiej. Prawdopodobnie za działalność w Donbasie.

Jednak Rosjanie konsekwentnie zaprzeczają jakoby Kreml miał coś wspólnego z próbą zabójstwa Skripalów. Żądają dowodów i zarzucają Wielkiej Brytanii brak współpracy w tej sprawie.

Według strony rosyjskiej mężczyźni byli na Wyspach w celach turystycznych. Z wojskowym wywiadem GRU nie mają nic wspólnego, a w Salisbury chciał zobaczyć tamtejszą katedrę.

Autor: Piotr Czubowicz / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS