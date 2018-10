Pokazano im, czym grozi ich nałóg. "Okropnie jest na to patrzeć"

- Moim zdaniem, jeśli chodzi o te żarówki, to dla ludzi Zachodu on się tak ośmiesza, że mi przykro. Przykro z punktu widzenia godności tergo urzędu - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego, komentując słowa prezydenta Andrzej Dudy w Niemczech. - On tak ośmiesza za granicą ten urząd, że to jest okropne - ocenił. Aleksander Smolar skomentował także wyniki wyborów samorządowych. Jego zdaniem "PiS sobie stawiał za cel zniszczenie PSL-u", ale nie zdołał tego osiągnąć. - To dezawuuje zdolność przewidywania Kaczyńskiego i zdolność tej partii, jeśli chodzi o wieś - stwierdził.

