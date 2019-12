"Nie jestem przecież człowiekiem, tylko zwierzęciem. Tak nas tu traktują"

Na zdjęciach z Bośni widać przemarzniętych ludzi w klapkach na śniegu. Na co dzień mieszkają w namiotach, a do dyspozycji mają tylko koce. Żadnych łóżek, materaców, czy ciepłych ubrań. Ogrzewają się przy ogniskach, by przetrwać coraz mroźniejsze noce, a prawdziwa zima dopiero uderzy. Problem w tym, że sytuacja tych marznących w namiotach ludzi raczej się nie poprawi, bo wszyscy są imigrantami. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

"Żyją w nieszczęsnych warunkach, są narażeni na agresję i wykorzystywanie" Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców oraz organizacja Lekarze bez... Po zmrożonej ziemi w klapkach. W obozie dla uchodźców w miejscowości Vuczjak w północnej Bośni nie ma prądu ani bieżącej wody. Stłoczeni w namiotach mieszkańcy nie mają odpowiednich do warunków butów ani ubrań. Sytuacja zrobiła się dramatyczna, gdy wraz z początkiem grudnia temperatura spadła poniżej zera. Mieszkańcy obozu są na skraju wytrzymałości. Pytani przez dziennikarzy, którzy przyjechali, by udokumentować te wstrząsające warunki, nie kryją swojego rozgoryczenia.

- Nie, nie jest mi zimno. Nie jestem przecież człowiekiem, tylko zwierzęciem. Tak tu nas zresztą traktują. To miejsce dla zwierząt, nie ludzi - mówi jeden z uchodźców.

To wszystko dzieje się tuż przy granicy z Unią Europejską. Na terenie kraju, który do tejże Unii chciałby niebawem przystąpić.

- Urodziłam się w Bośni i Hercegowinie i jest mi naprawdę wstyd, że coś takiego istnieje w moim kraju - uważa Dunja Mijatovic, komisarz Rady Europy do spraw Praw Człowieka.

O katastrofalnej sytuacji w obozie w Vuczjaku już od jakiegoś czasu donosiły międzynarodowe organizacje do spraw praw człowieka. Komitet Czerwonego Krzyża pod koniec października ostrzegał przed nadciągającą tam katastrofą humanitarną. Migranci próbują dostać się przez Bośnię na teren Unii Europejskiej, do Chorwacji. Od początku 2018 roku do Bośni przybyło 45 tysięcy ludzi. Zatrzymani przez bośniackie władze, gnieżdżą się w przeludnionych i prowizorycznych obozach tymczasowych.

- Ludzie tutaj chcą tylko jednego, przekroczyć granicę, przedostać się dalej. Nie proszą się o jedzenie czy picie. Nie oczekują jakichś przywilejów. Jesteśmy tu przetrzymywani, bo tak jest im, politykom, najwygodniej - tłumaczy jeden z uchodźców.

"Frustracja, depresja i generalnie daleko idące przygnębienie"

Nie, migranci na zdjęciu nie lecą do Niemiec. Wracają z Libii do Nigerii Wbrew wpisom popularnym w mediach społecznościowych pasażerowie samolotu widoczni na zdjęciu nie... Przypadek obozu w Vuczjaku niestety nie jest odosobniony. Największy obecnie w Europie ośrodek odosobnienia dla migrantów znajduje się w Morii na greckiej wyspie Lesbos. Choć został zbudowany, by pomieścić maksymalnie 3000 osób, to obecnie zamieszkuje go ponad 10 tysięcy osób więcej.

- To są warunki tymczasowe, w których można wytrzymać pewnie przez tydzień, czy przez dwa, ale nie przez kilka lat i można wytrzymać tylko wtedy, kiedy tak na prawdę ma się jakieś konkretne perspektywy. W tych obozach takich perspektyw nie ma. Podobna sytuacja jest na Bałkanach. W związku z tym też nic dziwnego, że tam panuje powszechna frustracja, depresja i generalnie daleko idące przygnębienie - mówi Rafał Kostrzyński, rzecznik UNHCR w Polsce.

Nawet eksperci nie są w stanie oszacować dokładnej liczby wszystkich miejsc w Europie, w których przetrzymywani są obecnie uchodźcy. Na pewno rekordzistą pod tym względem jest Grecja. Do kraju w 2019 roku przybyło w sumie ponad 47 tysięcy osób spoza kontynentu. O 15 tysięcy więcej niż rok temu.

- Mamy do czynienia z tym faktem, że osoby, które tu docierają, są narażone na życie i mieszkanie w skandalicznych warunkach. Bez dostępu do procedur azylowych, które teoretycznie Unia Europejska powinna tym osobom zagwarantować - dodaje Rafał Kostrzyński.

W obozie w Vuczjaku przebywa około 600 uchodźców. Ta zima może być dla nich ostatnia. Jeśli obóz nie zostanie zamknięty, to imigranci wkrótce zaczną umierać.

Autor: Marcin Masewicz / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS