Migranci chcą dostać się do UE. Na wielu granicach wracają kontrole

W piątek Władimir Putin ma formalnie ogłosić przyłączenie do Rosji czterech regionów Ukrainy, w których odbyły się pseudoreferenda. Według zmyślonych wyników większość mieszkańców tych obwodów opowiedziała się za przyłączeniem ich do Rosji. Chociaż cały świat wie, że był to czysty teatr, a wyniki nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, to dla Rosji jest bez znaczenia. Teraz jej obowiązkiem będzie obrona przyłączonych terenów całym swoim arsenałem, także tym jądrowym. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

