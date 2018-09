"Polityka rządu PiS na końcu ma wyjście Polski z UE"

- Jego odejście nie jest odejściem dla pieniędzy, jak niektórzy sugerują, bo to nie jest człowiek, który najpierw by zmienił mandat poselski na stanowisko ministerialne po to, by sobie przygotować lądowanie w biznesie. To nie jest ten typ człowieka - ocenił Michał Kamiński, członek Unii Europejskich Demokratów, komentując odejście prezydenckiego rzecznika Krzysztofa Łapińskiego.

Zdaniem gościa programu "ludzie inteligentni i przyzwoici tej ekipy bronić nie mogą", bo nie może "ekipy, która Polskę niszczy". - Mam nadzieję, że pan Łapiński nie jest ostatnią osobą, która z tej ekipy będzie chciała odejść - stwierdził Kamiński.

- Myślę, że PiS do następnych wyborów będzie stosowało zasadę supermarketu niszczącego konkurencję - stwierdził i wyjaśnił, że taki zabieg na kredyt miałby na celu kupienie wyborców za cenę silniejszego mandatu, dzięki któremu po bankructwie konkurencji "móc narzucić swoje warunki". Polityka socjalna według PiS jest zdaniem Kamińskiego "cyniczną grą po to, by kupić ludzi i wziąć Polskę za twarz".

Polexit?

- Polityka rządu PiS na końcu ma wyjście Polski z Unii Europejskiej - ocenił i dodał, że "dogonimy Zachód i pogonimy Kaczyńskiego".

Zdaniem posła problemem Polski jest to, że PiS niszczy europejskie wartości. Według Kamińskiego w Polsce jest oczekiwanie "innej, demokratycznej opozycji". - Polska potrzebuje czegoś na kształt amerykańskiej Partii Demokratycznej, czyli szerokiego obozu od chrześcijan o wrażliwości liberalnej, po twardą lewicę - stwierdził i dodał, że taka potrzeba wynika z tego, że amerykańscy demokraci lepiej radzą sobie niż polska opozycja. Zwłaszcza w czasach, gdy na całym świecie rośnie w siłę radykalna prawica, nacjonaliści oraz populiści.

Zdaniem Kamińskiego większość w europarlamencie w nadchodzących wyborach zyskają jednak proeuropejscy politycy, którzy wiedzą, że UE potrzeba "więcej mądrej Europy".

