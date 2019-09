- Co do zasady, to rząd decyduje o porządku obrad parlamentu - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN 24 BiS radca prawny Wojciech Kozłowski, komentując brytyjski spór między rządem a parlamentem. Zwrócił uwagę na to, że premier Boris Johnson, dążąc do zawieszenia parlamentu od połowy września, dał parlamentowi czas na reakcję. Drugi gość programu, były pracownik BBC Maciej Czajkowski, zwrócił uwagę na fakt, że większość członków Izby Gmin nie chce brexitu bez umowy. - Chodzi o jedną rzecz: by powstrzymać Borisa Johnsona przed wyjściem z UE bez umowy - stwierdził.

