Nie ma sklepów i barów, pozostała tylko księgarnia. Miasto duchów ma odzyskać dawny blask

Krew i panika na pokładzie samolotu indyjskich linii lotniczych. Podczas lotu z Bombaju do Jaipur, tuż po starcie, doszło do nagłej dekompresji. Pasażerowie zaczęli krwawić z uszu i nosa i uskarżali się na silne bóle głowy. Okazało się, że przyczyną nagłego spadku ciśnienia był błąd załogi, która nie uruchomiła odpowiedniego systemu ciśnienie na pokładzie. Piloci podjęli decyzję o zawróceniu i awaryjnym lądowaniu. 30 ze 166 pasażerów lotu doznało drobnych urazów, na lotnisku zapewniono im opiekę medyczną. Załoga samolotu została tymczasowo odsunięta od kolejnych lotów do czasu wyjaśnienia incydentu. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

