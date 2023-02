06 lutego 2023, 20:10

Miała 22 lata, była popularna w mediach społecznościowych. Tiba zginęła z rąk ojca

Zginęła, bo miała swój pomysł na życie, który odbiegał od norm obowiązujących w jej rodzinie. Pochodząca z Iraku Tiba Ali wyjechała na studia do Turcji. 22-latka w internecie dzieliła się swoją codziennością. Młoda kobieta została zabita przez własnego ojca, kiedy przyjechała do Iraku odwiedzić rodzinę. Było to tak zwane "zabójstwo honorowe". Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.