Miał walczyć z korupcją, w mieszkaniu siostry trzymał 130 mln dolarów

Kim jest mój ojciec? - to pytanie zadają urzędnikom tysiące młodych Australijczyków. Korzystają z prawa, które pozwala im poznać anonimowego dotychczas dawcę nasienia. W wielu przypadkach kończy się to spotkaniem. Do domów mężczyzn pukają ich biologiczne dzieci, których nigdy mięli nie poznać. Niektórzy dowiadują się, że są ojcami nawet kilkunastu osób.

»