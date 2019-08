12 sierpnia 2019, 20:07

Piłkarze w środku wojny gangów? Gwiazdy Arsenalu ze zwiększoną ochroną

Piłkarskie gwiazdy znajdują się pod całodobową ochroną i zostały wycofane z ligowego meczu. Chodzi o zawodników londyńskiego Arsenal - Mesuta Oezila i Seada Kolasinaca. Wszystko wskazuje bowiem na to, że nieświadomie znaleźli się w środku wojny gangów. Sprawa zaczęła się w lipcu, gdy piłkarze, którzy są najlepszymi przyjaciółmi, zostali napadnięci przez uzbrojonych w noże złodziei. Kolasinac zdołał ich przepędzić, a ponieważ on i Oezil są w północnym Londynie bardzo lubiani, to kolejny gang postanowił ich pomścić i chronić. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.