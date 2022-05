McDonald’s wycofuje się z Rosji. Powodem "kryzys humanitarny spowodowany wojną w Ukrainie"

Parlament Finlandii zatwierdził we wtorek wniosek o przystąpienie do NATO. Taką samą decyzję podjęli też Szwedzi. Ministrowie spraw zagranicznych obu krajów podpisali już wnioski o przyjęcie do NATO. W środę oba dokumenty mają trafić do kwatery głównej Sojuszu w Brukseli. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

