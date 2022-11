Mark Brzezinski odwiedził Łódź, stolicę polskiej kinematografii

Nieoczekiwanym i pośrednim efektem wojny w Ukrainie jest gospodarcze przyspieszenie w Gruzji. Powodem jest ucieczka do tego kraju tysięcy Rosjan, którzy nie chcieli umierać za putinowskie idee i po ogłoszeniu mobilizacji uciekli właśnie do Gruzji. Znajdują tam miejsce do życia i pracy, a dzięki temu ten kraj się rozwija. Ich pobyt rodzi jednak wśród Gruzinów mieszane uczucia. Z jednej strony rozumieją tych, którzy uciekli przed wojującym reżimem. Z drugiej strony obawiają się, czy ci uciekinierzy nie okażą się ukrytą rosyjską agenturą. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

