Dostał zaproszenie na wyjazd na Słowację. "Zawsze znajdą się osoby, które chcą rywalizować"

Szef włoskiego MSW chce odszkodowania za wypowiedzi unijnych urzędników. Wezwał on włoski rząd do nieprzyjmowania krajowego budżetu. Powodem jest gigantyczny deficyt. Włosi są niechętni do cięć. Bruksela obawia się powtórki z bankructwa Grecji. Problem w tym, że dług Włoch jest kosmiczny. To to ponad 2 biliony euro. To znacznie więcej niż czteroletni budżet całej Unii. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

