"Zabrali 15-20 osób, ustawili ich w linii, kazali im uklęknąć, zastrzelili ich. To niewyobrażalne"

Pociski wciąż spadają na Kijów i Czernihów, choć Rosjanie mieli zaprzestać tam działań wojennych Rosjanie kontynuują bombardowanie Mariupola i Charkowa. Pociski spadają także na Kijów i... Rosjanie mordują nie tylko na Ukrainie. Świadkowie mówią, że rosyjscy najemnicy wspierali żołnierzy, którzy dokonali zbiorowej egzekucji 300 cywilów w Mali w Afryce Zachodniej. Do zbrodni miało dojść w miasteczku Moura, w dzień targowy, napastnicy przylecieli śmigłowcami i zaczęli mordować miejscową ludność.

- Zabrali 15-20 osób, ustawili ich w linii jakieś sto metrów od nas. Kazali im uklęknąć, zastrzelili ich. To niewyobrażalne, ciężko mi o tym mówić. Dziękuje Bogu, że udało mi się przeżyć. Tam zginęło wielu moich przyjaciół - opowiada świadek masakry w Mourze.

O masakrze świat poinformowały władze Francji i organizacja Human Rights Watch.

W zbrodni miało brać udział około 100 członków Grupy Wagnera. To prywatna rosyjska firma wojskowa związana z biznesmenem Jewgienijem Prigożynem zwanym człowiekiem Kremla od brudnej roboty.

Wagnerowcy są owiani złą sławą. Za tortury, egzekucje i zabójstwa między innymi w Libii, Syrii i Donbasie są objęci unijnymi sankcjami.

Władze Mali, walczące z dżihadystami, zaprzeczyły, by grupa Wagnera działała w ich kraju. Potwierdzili za to obecność na swoim terytorium "rosyjskich instruktorów wojskowych sprowadzonych na potrzeby krajowych sił obrony i bezpieczeństwa".

- Jeden z żołnierzy zapytał młodego chłopaka, czy chce iść się wysikać, chłopiec powiedział, że nie chce. Żołnierz kazał mu odejść na bok. Zastrzelił go, dowódca kazał potem strzelić chłopcu w głowę. Byliśmy przerażeni - opowiada świadek masakry w Mourze.

Obecność wagnerowców w Afryce Zachodniej

Masowy grób cywilów, ciała ofiar na ulicach i piwnicach. Dramatyczne obrazy z Buczy Masowy grób zamordowanych cywilów odkryli ukraińscy żołnierze w odbitym mieście Bucza niedaleko... Rosja wysyła swoich najemników tam, gdzie chce pokazać się jako partner alternatywny wobec Zachodu. Wagnerowcy w Mali wypełniają próżnię po żołnierzach z Francji i kilkunastu innych krajów europejskich, którzy na życzenie miejscowych władz, wycofują się z kraju. W ramach specjalnej misji pomagali malijskiej armii w walce z grupami terrorystycznymi powiązanymi z Al-Kaidą i tak zwanym Państwem Islamskim.

Władze Mali zaprzeczają, by doszło do masakry w Mourze. Ogłosiły za to wyeliminowanie około 200 dżihadystów. Kreml zablokował złożony w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wniosek o wszczęcie niezależnego śledztwa w sprawie masakry cywilów. Zastraszeni świadkowie nie chcą pokazywać swoich twarzy i mówią, że Rosjanie biernie przyglądali się brutalności lokalnych wojsk.

- Rano, w południe, wieczorem trzymali nas w jednym miejscu. Nie ruszaliśmy się, wycelowali w nas broń. Było wśród nich wielu białych. Uznaliśmy, że to Rosjanie, bo nie rozumieli ani słowa. Pilnowali nas non-stop. Nie spaliśmy, nie jedliśmy - opowiada świadek masakry w Mourze.

O obecności rosyjskich najemników w Afryce Zachodniej mówi się od kilku miesięcy. Już w grudniu Zachód potępił władze Mali za zatrudnienie Wagnerowców.

Autor: Jakub Loska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS