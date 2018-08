14 sierpnia 2018, 20:09

Dziennik pokazał zdjęcie wiaduktu sprzed katastrofy. "Nie wygląda to dobrze"

Nie wygląda to dobrze. Zwłaszcza, że ten wiadukt dwa lata temu przeszedł remont - ocenił stan wiaduktu, który we wtorek runął w Genui architekt Maciej Jakub Zawadzki z biura MJZ. - Jednak to chyba wiązało się z takimi prostymi robotami, bo widać, że wymagał naprawy. To jest coś, co rzuca się w oczy - dodał gość "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.