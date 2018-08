"Impeachment jest na horyzoncie"

2 miliony ludzi z 165 krajów jest w świętych miejscach islamu, w Arabii Saudyjskiej. Dla religijnego muzułmanina hadżdż, przynajmniej raz w życiu, to jeden z filarów wiary. Obok wyznania wiary, modlitwy, postu i jałmużny. W wymiarze politycznym hadżdż to wielkie organizacyjne wyzwanie dla Arabii Saudyjskiej, która otacza opieką Mekkę i Medynę. To kwestia reputacji Saudów w świecie arabskim. 3 lata temu, w trakcie pielgrzymki, doszło do tragedii. Wybuchła panika, ludzie zaczęli się tratować. Oficjalnie podano, że zginęło ok 800 ludzi. Szacuje się, że ofiar mogło być ponad 2 tysiące. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

