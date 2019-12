Mroczne oblicze "światowej stolicy rozrywki". "Jeśli tu trafiłeś, to utknąłeś"

Australijska policja ostrzega obywateli: musicie mieć gotowy plan ewakuacji. W kraju od wielu tygodni szaleją pożary, a letnie suche miesiące dopiero nadejdą. Żywioł jest bardzo niebezpieczny. Do tej pory zginęło już 6 osób, a około 700 domów spłonęło. Jak Australijczycy radzą sobie w tak ekstremalnych warunkach? 12-letni chłopiec chwycił swojego psa, wsiadł do samochodu rodziców i zaczął uciekać, gdy ogień niebezpiecznie zbliżył się do domu. Prowadzić nauczył go tata. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

