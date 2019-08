Początek szkoły w USA. Rodzice inwestują w kuloodporne plecaki

Brak umowy, braki na półkach, brak... składników do pizzy. Tak, w skrócie, wyglądają perspektywy brexitowe. Jeśli chodzi o politykę - Bruksela nie widzi powodów, by wznawiać rozmowy z Londynem. Twierdzi zresztą, że nowy rząd premiera Johnsona, tak naprawdę już postawił na wyjście bez porozumienia. A jak ma się to do półek i pizzy? Jak podają brytyjskie media - w razie twardego brexitu - przywrócone kontrole na granicach doprowadzą do opóźnień w dostawach. A im transport bardziej długotrwały, tym droższy. Dlatego jedna z sieci pizzerii już gromadzi sos pomidorowy, mrożonego kurczaka i tuńczyka. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

