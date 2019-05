Internetowa rewolucja na Kubie. Władze legalizują prywatne sieci Wi-Fi

- Siedem procent różnicy to wielki sukces PiS-u - ocenił w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Andrzej Olechowski, były szef MSZ i były minister finansów, mówiąc o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego. - PiS uzna, że to jest legitymizacja wszystkiego, co do tej pory robił - stwierdził. - Gotowi są uznać słuszność linii, którą obrali - dodał.

