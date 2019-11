Ksiądz z Belgii został skazany za pedofilię. Wysłano go do Afryki, do pracy z dziećmi

Belgijski ksiądz został skazany za pedofilię w Belgii i otrzymał zakaz pracy z dziećmi do 2022 roku. Przełożeni wysłali księdza do Republiki Środkowoafrykańskiej, nie przejmując się tym, że ksiądz pedofil będzie tam pracował z dziećmi i znów może wyrządzić im potworną krzywdę. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

- Dotarcie na północ Republiki Środkowoafrykańskiej zajęło nam dwa dni, podróżowaliśmy trzema różnymi samolotami. Gdybyście chcieli zniknąć, to byłoby to zdecydowanie dobre miejsce - mówi Nima Elbagir.

Kaga-Bandoro to miasto w Republice Środkowoafrykańskiej. Według UNICEF-u to jedno z najgorszych miejsc na dorastanie. Mieści się tam placówka katolickiej organizacji humanitarnej Caritas. To tam po skandalu w Belgii oddelegowano księdza Luka Delfta. Już stąd wyjechał, ale wiele dzieci nigdy go nie zapomni.

- Byliśmy przyjaciółmi. Kupował mi ubrania i często dawał mi pieniądze. Każdego ranka witałem się z nim, gdy szedł do pracy. To była podstawa naszej przyjaźni - powiedział dziennikarce CNN Alban Alain, jeden z podopiecznych placówki Caritas. - To, co mi zrobił, było okropne. Dlatego, gdy pokazałaś mi jego zdjęcie, zdenerwowałem się. Nie chcę na niego patrzeć, to wywołuje moją złość - wyznał.

Alban nie powiedział ani słowa więcej. Jego ojciec wyjaśnił, co się wydarzyło. - Jest tu mnóstwo kobiet, z którymi ten ksiądz mógł uprawiać seks, ale on wolał wykorzystywać mojego syna - stwierdził z bólem ojciec Albana.

Ojciec chłopca chce sprawiedliwości. Tylko dlatego zdecydował się wystąpić przed kamerą.

Nic i nie

Ksiądz Luk Delft przeniósł się do stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej, do Bangi. Regularnie odprawiał tam msze. W ciągu dnia dziennikarce CNN nie udało się zastać go w kościele. Noc spędził poza domem. Nazajutrz pojawił się w swoim biurze.

- Nic - odpowiedział ksiądz Luk Delft.

- Jest pan księdzem, sługą Bożym. Dzieci oskarżają pana o wykorzystywanie, a pan nie ma nic do powiedzenia?

- Nie.

- Zna pan Albana? Wie pan, kim jest? Mówił, że miał 13 lat, gdy go pan wykorzystywał. Pamięta go pan?

- Alban?

- Tak, Alban z Kaga-Bandoro, z obozu, katolickiego obozu dla przesiedleńców. On i jego ojciec rozmawiali z nami. Płakał. Nie ma pan nic do powiedzenia?

- Nie.

Brak konsekwencji

Protest przed gdańską kurią. Wierni chcą odwołania arcybiskupa Kilkaset osób przed budynkiem gdańskiej kurii protestowało pod hasłem "Odzyskajmy nasz Kościół".... Ksiądz Luk Delft na polecenie Towarzystwa Salezjańskiego, do którego należy, był już wielokrotnie przenoszony z miejsca na miejsce, już co najmniej od 10 lat. Za każdym razem pracował właśnie z dziećmi. Władze Catitasu utrzymują, że o niczym nie wiedziały, bo Salezjanie ich nie poinformowali. Każdy umywa ręce i nikt nie chce wziąć odpowiedzialności.

- Poszczególne zakony i organizacje kościelne mają swoje struktury i procedury prawne. Wielu ludzi uważa, że Kościół katolicki jest monolitycznym blokiem z jednym prezesem-papieżem, który naciska guzik, a każdy biskup, każdy kapłan, każdy katolik podlega mu i postępuje zgodnie jego wytycznymi. A tak nie jest. W niektórych przypadkach, w zbyt wielu przypadkach, przełożeni religijni nie przestrzegali prawa kanonicznego - wytłumaczył dziennikarce CNN ks. prof. Hans Zollner, członek papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.

- Faktem jest, że go nie przestrzegali w tym przypadku. Rozumiem, że nie było żadnego mechanizmu, żeby ich do tego zmusić? Więc nie ma za to i nie było żadnych sankcji? - zapytała Nima Elbagir.

- Jeśli wewnątrz jakiejś kościelnej organizacji nie ma przewidzianych za to kar, a tak było w tym przypadku, to nie ma możliwości, żeby wyciągnąć wobec kogoś konsekwencje - odpowiada ks. prof. Hans Zollner.

Dopiero po dziennikarskim śledztwie Luk Delft opuścił Afrykę. Wrócił do Belgii, gdzie, według Towarzystwa Salezjańskiego, pozostaje pod ścisłym nadzorem.

Autor: Justyna Zuber / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS