04 marca 2020, 20:08

"Uciekliśmy przed wojną. Teraz mierzą nam z broni w twarz"

Po raz kolejny greckie służby do rozproszenia migrantów użyły gazu łzawiącego i granatów hukowych. Władze Grecji powtarzają, że nie przyjmą więcej migrantów. Jak twierdzą obozy dla uchodźców są przepełnione. Jeśli walki w Idlib nie ustąpią, kolejni Syryjczycy będą próbowali dostać się do Europy. A takiego scenariusza obawia się Unia Europejska. W środę do Ankary przylecieli unijni przedstawiciele. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.