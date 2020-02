Fabryki pracują 24 godziny na dobę. "Nie mamy innego wyboru, kiedy stoimy w obliczu epidemii"

WHO ogłasza stan globalnego zagrożenia, LOT zawiesza połączenia z Chinami Polskie biura podroży odwołują wycieczki do Chin, a LOT zawiesza połączenia do Pekinu....

Pracują niemalże bez przerwy. Na jednej zmianie Wang Xiaoming odpowiada za wyprodukowanie kilkunastu tysięcy maseczek.

- To trochę męczące, ale nie mamy innego wyboru, kiedy stoimy w obliczu epidemii. Musimy produkować więcej maseczek - tłumaczy 50-letni Wang Xiaoming, pracownik fabryki.

Chińskie fabryki są odpowiedzialne za połowę światowej produkcji maseczek antywirusowych. Od kilku dni wiele z nich pracuje 24 godziny na dobę, bo maseczki to ostatnio towar deficytowy. Brakuje ich niemal we wszystkich chińskich miastach. Ludzie godzinami stoją w kolejkach do aptek, licząc na to, że nie odejdą z pustymi rękami.

- Wczoraj czułem się przeziębiony, miałem katar. Dziś pojawił się kaszel. Zdecydowałem się na noszenie ochronnej maseczki. Na szczęście miałem jedną w domu. Chcę chronić swoich przyjaciół. Mam nadzieję, że to nic poważnego - tłumaczy 26-letni mieszkaniec Hongkongu, Wei Feng.

Presja na lekarzach

Brakować zaczyna jednak nie tylko maseczek. Szpitale skarżą się na braki ochronnych kombinezonów dla lekarzy i pielęgniarek oraz sprzętu medycznego.

Dlatego coraz więcej chińskich dostawców zwiększa tempo pracy. Władze zapewniają, że w najbliższych dniach z linii produkcyjnych zjadą tysiące fartuchów, ochronnych gogli i płynów do dezynfekcji.

- Pracujemy 24 godziny na dobę, by wyrobić się z budową sprzętu w cztery dni. Zazwyczaj potrzebujemy 12 dni - mówi Pang Wanpeng, menedżer produkcji United Imaging, firmy produkującej tomografy komputerowe.

Lekarze i pielęgniarki stoją w obliczu rosnącej presji. Do szpitali trafia coraz więcej chorych. Personel medyczny robi wszystko, by uniknąć zakażenia.

- Musimy się pilnować, kiedy nakładamy kombinezony. Nie możemy pozwolić, by rękawy dotknęły podłogi. Niezbędne są też maski - wyjaśnia Zhou Xin, dyrektor w Szpitalu Ogólnym w Szanghaju.

Personel wojskowy w Wuhanie

Do Wuhanu przyleciał personel medyczny chińskich sił zbrojnych. Większość jego członków ma doświadczenie w walce z chorobami zakaźnymi. Niektórzy brali udział w zwalczaniu SARS, inni pomagali w opanowaniu eboli w Afryce.

Potrzebni są jednak nie tylko lekarze, dlatego w Wuhanie od kilku dni trwa budowa dwóch nowych szpitali. Budowlańcy walczą z czasem.

- Na początku brakowało nam pracowników. Musieliśmy pracować na dwie 12-godzinne zmiany. By nam pomóc, przyjechali ludzie z całego kraju. Teraz pracujemy na trzy zmiany - mówi budowniczy Feng Jiantang.

Władze zapewniają, że pierwszy z prowizorycznych szpitali przyjmie pacjentów w przyszłym tygodniu.

Autor: Justyna Kowalewska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS