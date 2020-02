We Włoszech z powodu zakażenia koronawirusem zmarło już siedem osób. Służby wprowadziły zaostrzone środki bezpieczeństwa. Zamknięta została katedra w Mediolanie i słynna operowa La Scala. Odwołano mecze, a nawet skrócono karnawał w Wenecji. Jak wygląda sytuacja w "czerwonych strefach", czyli rejonach objętych kwarantanną?

Ponad 200 zakażonych i ofiary śmiertelne. Włosi zmagają się z koronawirusem Włochy walczą z koronawirusem. Zakażonych jest ponad 200 osób, są też ofiary śmiertelne. Sytuację...

Oglądaj "Fakty o Świecie" od poniedziałku do piątku o 18:30 i 20:20 w TVN24 BiS

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED KORONAWIRUSEM? - CZYTAJ WIĘCEJ

CO ZROBIĆ PO POWROCIE Z WŁOCH? - CZYTAJ WIĘCEJ

W związku z wykryciem ognisk koronawirusa część rejonów na północy Włoch została odcięta od reszty kraju.

Policjanci i żołnierze na rogatkach nikogo nie wpuszczają i nie wypuszczają poza zamknięte "czerwone strefy".

Życie wewnątrz odizolowanych prowincji niemal zamarło. Mieszkańcy, jeśli nie muszą, nie wychodzą ze swoich domów. - Panuje tu psychoza. Ludzie wmawiają sobie, że są chorzy, chociaż są zdrowi. Nikt nas o niczym nie informuje - mówi jedna z mieszkanek miejscowości Vo koło Padwy.

- Zamknęliśmy restauracje, bary, gospodarstwa agroturystyczne. Otwarte są tylko niezbędne miejsca, czyli sklepy i apteki - dodaje inna mieszkanka.

Zakażenia odnotowano w pięciu regionach Włoch: Lombardii, Piemoncie, Lacjum, Emilii-Romanii i Wenecji Euganejskiej. Władze, by powstrzymać epidemię, wyznaczyły 11 czerwonych stref-ognisk koronawirusa, które są w Lombardii i regionie Wenecja Euganejska. Na odciętych terenach żyje około 100 tysięcy osób.

Lokalne władze apelują do mieszkańców, aby radykalnie ograniczyli wychodzenie z domu. Za złamanie zakazu wyjazdu z miasteczka grożą kary. W czerwonych strefach nie działa transport publiczny.

Pełne turystów ulice świecą pustkami

W stolicy Lombardii - Mediolanie - nie obowiązują obostrzenia, ale mimo to tłoczne na co dzień ulice są niemal puste. Do odwołania zamknięte zostały muzea, opera La Scala czy słynna katedra w Mediolanie. Jednocześnie władze zalecają unikanie większych skupisk ludzi.

- Nie boję się. Jedyną obawą jest to, że po powrocie do Holandii władze będą sprawdzać, czy nie mamy wirusa - mówi turysta z Mediolanu.

- Jesteśmy na świeżym powietrzu, nie widzę żadnych zagrożeń. Mamy mnóstwo zleceń telefonicznych. Ludzie nie wychodzą z domów i dzwonią do nas, żebyśmy przynieśli im zakupy - dodaje sprzedawczyni warzyw i owoców Stefania Piffaretti.

Choć władze zapewniają, że nie ma obaw co do zaopatrzenia sklepów, to półki w wielu z nich są już niemal puste.

Na północy Włoch zamknięte zostały szkoły, uniwersytety i odwołano imprezy sportowe. W weekend nie odbyły się cztery mecze Serie A. Władze włoskiej piłki skłaniają się ku rozgrywaniu spotkań przy pustych trybunach.

Eksperci radzą, jak chronić się przed zakażeniem koronawirusa To jeszcze nie pandemia, ale zagrożenie jest śmiertelnie poważne. Naukowcy na całym świecie...

Jedna z diecezji w Toskanii zaleciła proboszczom usunięcie wody święconej z kościołów. Z kolei w Wenecji odwołano słynny na cały świat karnawał.

"WHO nie zaleca żadnych restrykcji"

Sytuacji we Włoszech przygląda się Komisja Europejska. Jak na razie nie ma mowy o wprowadzaniu ograniczeń na podróże w strefie Schengen. - Podkreślamy, że na ten moment WHO nie zaleca żadnych restrykcji dotyczących podróżowania czy handlu - informuje unijna komisarz do spraw zdrowia Stela Kiriakidu.

Mimo zapewnień ze strony KE władze Austrii, po tym jak otrzymały sygnał o dwóch pasażerkach z podejrzeniem koronawirusa, zatrzymały na kilka godzin pociągi wyjeżdżające z Włoch.

W całych Włoszech brakuje masek ochronnych i środków do dezynfekcji, a ich ceny szybko rosną. Z kolei pracodawcy podejmują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

- Pracuję jako informatyk. Moja firma zamknęła biuro w Mediolanie i kazała ludziom pracować z domu - opowiada Alessio Creo, konsultant oprogramowania.

Nastroje nieco uspokajają informacje, że ofiary koronawirusa to osoby starsze, schorowane, z osłabioną odpornością.

Autor: Jakub Loska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS