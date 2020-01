"Jeśli my odpuścimy, to walka z wirusem będzie jak mecz bez bramkarzy"

Pies Davida MacNeila latem zasłabł. Zmartwiony opiekun zabrał więc swojego golden retrievera o imieniu Scout do weterynarza. Diagnoza - nowotwór i 1 procent szans na przeżycie. David wysłuchał diagnozy, spojrzał na merdającego ogonem psa i powiedział - nie ma mowy, nie uśpię go. Zaczął szukać dalej i znalazł. Weterynarze z jednej klinik uniwersyteckich zdołali Scouta uratować. David był tak wdzięczny, że wykupił spot telewizyjny, żeby za ratunek podziękować. To nie byle jaki spot, bo będzie on wyemitowany podczas Super Bowl, co kosztuje 6 milionów dolarów. Filmik to nie fanaberia bogacza, bo jest też apelem o wspieranie weterynarii. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

