Jeśli dostaną broń, której potrzebują, zwyciężą - mówi prezydent Andrzej Duda po powrocie z Kijowa i spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Amerykanie lada dzień zaczną dostarczać siódmy już pakiet pomocy - to sprzęt wart 800 milionów dolarów, artyleria, śmigłowce i czołgi. Rzecznik Pentagonu mówi, że Ameryka to nie jedyny sojusznik, który dostarcza tego typu broń Ukraińcom. Estoński wywiad informuje, że Rosjanie kończą już etap przygotowań do zmasowanego uderzenia na wschód Ukrainy. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

