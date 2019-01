Wicepremier Włoch przybywa na rozmowy z Kaczyńskim. Co chce osiągnąć?

To będzie jedno z czołowych politycznych wydarzeń nie tylko tego tygodnia. W środę w Warszawie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i ministrem spraw wewnętrznych Joachimem Brudzińskim spotka się wicepremier Włoch Matteo Salvini. Jak podają włoskie media, Salvini chce z Kaczyńskim zawrzeć porozumienie przed majowymi wyborami do europarlamentu. Może też chodzić o współpracę powyborczą. To tylko pozornie zwykłe rozmowy. Salvini jest politykiem wyjątkowo kontrowersyjnym. Drugiego takiego przyjaciela Moskwy i Władimira Putina w Europie trudno znaleźć. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Szef MSW i wicepremier Włoch zachęcają Francuzów do protestów Szef włoskiego MSW, wicepremier Matteo Salvini i lider Ruchu Pięciu Gwiazd, wicepremier Luigi Di... Spór o statki z imigrantami to woda na młyn dla Matteo Salviniego. Wicepremier Włoch i szef skrajnie prawicowej partii Liga w specjalnym nagraniu mówi: "nikogo nie wpuścimy". - Ilu migrantów przyjmiemy? Zero! Mamy to już za sobą - podkreśla.

Salviniego nie przekonał nawet papież Franciszek. Na Placu Świętego Piotra biskup Rzymu apelował o przyjęcie w którymkolwiek z europejskich portów statków z uratowanymi imigrantami z Afryki, które stoją od dwóch tygodni u wybrzeży Malty.

- Kieruję żarliwy apel do przywódców europejskich o to, aby okazali konkretną solidarność tym osobom - mówił Franciszek. Salvini odpowiada: "Stop. Dobre serce musimy mieć przede wszystkim dla pięciu milionów ubogich Włochów". Twarda postawa wobec imigrantów to jego znak rozpoznawczy. Dzięki niej wszedł do pierwszej ligi włoskich polityków.

Przeciw Brukseli

Kolejnym wrogiem jest w oczach Salviniego Unia Europejska, która rzekomo dyskryminuje jego kraj. - Wzywam Europę, by szanowała Włochów, skoro rocznie wpłacamy do budżetu pięć miliardów euro więcej niż dostajemy. Jeśli płacę za wejście do klubu, to chcę być traktowany na równych zasadach. Nikt mnie nie zmusi, żebym ścigał się na 100 metrów w butach narciarskich - apelował w listopadzie Salvini.

Partia Salviniego, czyli Liga, to spadkobierczyni dawnej Ligi Północnej, która obrażała Włochów z Południa i chciała, żeby północne Włochy utworzyły osobne państwo. Salvini przeprosił się z południowcami. W ubiegłorocznych wyborach uzyskał 17 procent głosów i wszedł do rządu koalicyjnego. Na czele rządu stanął bezpartyjny prawnik Giuseppe Conte.

Salvini: zagrożeniem dla Europy nie są populiści, ale terroryści Jeśli Europa istnieje, niech broni swych granic, swych tradycji i bezpieczeństwa - powiedział... Jednak faktycznie to Matteo Salvini rządzi Włochami. Popiera go już jedna trzecia obywateli. Teraz marzy mu się podbój Europy i stworzenie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego czegoś na kształt międzynarodówki eurosceptyków, takich jak Marine Le Pen.

- Razem z Matteo nie walczymy przeciwko Europie, ale przeciwko Unii Europejskiej, która stała się systemem totalitarnym - mówiła jeszcze w październiku przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego (nowa nazwa Frontu Narodowego).

Będzie Budapeszt w Warszawie?

Marine Le Pen to na razie jedyny poważny sojusznik Salviniego w Europie. Premier Węgier Viktor Orban, choć nazywa go swoim bohaterem, to dystansuje się od jego wizji partii antyeuropejskiej. Viktor Orban uznał, że więcej ugra, należąc do EPP, czyli Europejskiej Partii Ludowej, do której należy między innymi PO.

Salvini liczy teraz, że to, co nie udało mu się z Budapesztem, uda się z Warszawą. Podczas spotkania z Jarosławem Kaczyńskim rozmowy mają oficjalnie dotyczyć głównie przyszłości Unii Europejskiej.

- Eurosceptycy są raczej przeciwnikami tego projektu. My wręcz przeciwnie. Co nie oznacza, że nie możemy mieć pewnych wspólnych poglądów na to, jak należy ten projekt modyfikować - tłumaczy poseł PiS Jacek Sasin.

W przeciwieństwie do wielu eurosceptyków Salvini nie ukrywa zażyłych związków z Kremlem i swojej fascynacji Władimirem Putinem. W 2015 roku stwierdził otwarcie, że natychmiast zamieniłby włoskiego prezydenta na Putina. Salvini to też gorący orędownik zniesienia sankcji nałożonych na Rosję po agresji na Ukrainę.

Autor: Jakub Loska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS