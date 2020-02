Matka przerwała ciążę w siódmym miesiącu. Teraz ojciec chce odzyskać ciało syna

Posłowie złożyli wniosek w sprawie aborcji eugenicznej do Trybunału Konstytucyjnego 119 posłów z klubów PiS, Konfederacji i PSL-Kukiz podpisało się pod złożonym w poniedziałek w... Byli parą od ponad roku, ale w grudniu kobieta - bez podania powodu - postanowiła zerwać kontakt ze swoim partnerem, pomimo tego, że spodziewali się dziecka.

Na początku stycznia Juan Pablo Medina dowiedział się od znajomych, że jego dziewczyna jest w klinice. Tam odkrył, że chce przerwać ciążę w siódmym miesiącu. - Od tamtego momentu zacząłem robić wszystko, by ocalić życie dziecka - opowiada Juan Pablo Medina.

Sprawa trafiła do sądu, ale bardzo szybko została zakończona, bo nie było już o co walczyć. Aborcja została przeprowadzona, a ojciec dziecka dowiedział się o tym z dokumentu wysłanego mu przez Profamilię, jedną z najbardziej znanych kolumbijskich organizacji pozarządowych zajmujących się prawami aborcyjnymi.

Kilka dni później organizacja skomentowała tę sprawę podczas konferencji prasowej:

- Profamilia opiekowała się tą młodą kobietą i zaświadczyła, że spełniła jeden z trzech warunków (koniecznych do zgody na aborcję - red.). Nasz personel udzielił jej pełnej informacji na temat innych opcji, do których oczywiście miała dostęp - oświadczyła Marta Elena Royo, dyrektorka Profamilii.

Nowe przepisy

Do 2006 roku aborcja w Kolumbii była nielegalna, a prawo nie przewidywało żadnych wyjątków. Po zmianie przepisów jest dozwolona wyłącznie w trzech przypadkach: gdy płód ma poważne wady rozwojowe, gdy do zapłodnienia doszło w wyniku gwałtu albo gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, w tym - zdrowiu psychicznemu. Właśnie ten ostatni warunek w tym przypadku został spełniony.

- Nie czuję się dobrze psychicznie. Od kiedy zaszłam w ciążę, wszystko jest dla mnie problemem. Psychicznie nie jest ze mną dobrze. Wszystko, czego chciałam, to żeby ten koszmar się już skończył. W klinice rozmawiałam z psychologami i pracownikami społecznymi, którzy potwierdzili, że nie jestem gotowa na kontynuowanie ciąży i wyrazili zgodę na dobrowolną aborcję. Prawo na to pozwala, a ja spełniam jeden z warunków przeprowadzenia procedury aborcyjnej - powiedziała Angie Tatiana Palta, była partnerka Juana, w wywiadzie udzielonym lokalnemu radiu podczas pobytu w klinice, w której przerwała ciążę.

Przed tą samą kliniką odbyła się demonstracja osób, które uważały, że dziecko powinno było się urodzić. Wziął w niej udział także Juan.

Ojciec chce pogrzebać syna

W Kolumbii nawet tak późna aborcja, jak ta w przypadku byłej partnerki Juana, jest dozwolona. Prawo nie określa, do którego tygodnia można przerwać ciążę.

- To, o czym tu rozmawiamy, to pewne normy, wyrok sądu, prawne regulacje. To, co musimy powiedzieć, to to, że jeśli ktoś działał zgodnie z prawem, to my, jako organ do spraw zdrowia, nie możemy dokonywać jakichkolwiek ocen moralnych, ponieważ nie to jest naszym zadaniem - stwierdził Oscar Ospina, sekretarz zdrowia w mieście Popayán.

Juan znów postanowił walczyć przed sądem. - Nie spodziewałem się tego. To od początku było planowane dziecko. Czekałem na nie całym sercem. A teraz nie wiem o nim nic. Nie wiem, gdzie jest jego ciało. Proszę tylko o to, by przekazano mi mojego syna, bym mógł zorganizować mu pogrzeb. Wszyscy to zlekceważyli - mówi dziś Juan Pablo Medina. W wywiadach dla kolumbijskich mediów zapowiada skierowanie pozwu przeciwko swojej byłej partnerce.

