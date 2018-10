Dostała wiadomość od nieznajomego, więc go sprawdziła. Policjanci zdążyli tuż przed masakrą

Miał broń, amunicję i plany dwóch szkół w Kentucky. Chciał zaatakować. Urządziłby rzeź, ale na szczęście niemal w ostatniej chwili zatrzymała go policja. Służby dostały informacje o potencjalnym zagrożeniu od kobiety, której rodzina dostawała od niedoszłego zamachowcy pogróżki i rasistowskie obelgi w internecie. Chodziło o bezpieczeństwo dzieci - przekonuje bohaterka tej historii - i dlatego nie zignorowała tej sprawy. Ocaliła być może dziesiątki uczniów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Koeberle Bull otrzymała za pośrednictwem mediów społecznościowych wiadomość. Pełną nienawiści, obraźliwych słów i gróźb - wymierzonych w nią i jej trójkę dzieci. Wysłał ją nieznajomy mężczyzna.

- Przeczytałam, że ma nadzieję, że moje dzieci umrą, dlatego że są ciemnoskóre. To bez wątpienia miało podtekst rasistowski - ocenia ona sama.

Kobieta natychmiast zadzwoniła na policję. Zaczęła obawiać się, że mężczyzna mieszka w pobliżu i jej dzieciom grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Zaczęła szukać informacji na temat tajemniczego mężczyzny. Było to utrudnione, bo zablokował on jej dostęp do swojego konta. Poprosiła o pomoc znajomych. - Inni mogli wejść na jego profil bez problemu - tłumaczy.

Okazało się, że mężczyzna nie jest sąsiadem kobiety. Koeberle Bull razem z mężem i dziećmi mieszka w stanie New Jersey, a nadawca wiadomości, wnioskując po danych zamieszczonych w mediach społecznościowych, mieszkał w stanie Kentucky. - Czułam, że coś jest nie tak. To wszystko było bardzo dziwne - mówi kobieta.

Policja zareagowała natychmiast

Koeberle Bull zadzwoniła na policję w stanie Kentucky. Poinformowała o pogróżkach i realnym zagrożeniu na tle nienawiści rasowej, jakie może stwarzać mężczyzna. Reakcja funkcjonariuszy była natychmiastowa. Zidentyfikowali mężczyznę i zlokalizowali jego miejsce zamieszkania. Podejrzanego zatrzymano. Być może w ostatniej chwili. Miał przy sobie broń, amunicję i szczegółowe plany dwóch pobliskich szkół. Prawdopodobnie udało się zapobiec prawdziwej masakrze.

W domu podejrzanego zabezpieczono również komputer i instrukcje na temat tego, jak przeprowadzić udany zamach na szkołę. Jak informuje policja, mężczyzna przyznał się do planów ataku na szkołę. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy jego działania.

Koeberle Bull otrzymała dziesiątki listów i telefonów z podziękowaniami od rodziców uczniów uczęszczających do dwóch szkół, w których mogło dojść do masakry. Możliwe, że zupełnie przypadkiem uratowała wiele ludzkich istnień.

Tragiczny rok

- Mam nadzieję, że inni postąpiliby tak samo i podjęliby takie same działania. Zagrożenie mogło być niewielkie, ale - jak widać - mogło się to skończyć krwawą strzelaniną. Dzieci są naszą przyszłością i musimy je chronić - podkreśla Koeberle Bull.

W amerykańskich szkołach średnio co tydzień dochodzi do strzelaniny lub incydentu z użyciem broni. Mimo że rok 2018 jeszcze się nie skończył, już pobił niechlubne rekordy. Tylko do października odnotowano w amerykańskich szkołach 82 incydenty z użyciem broni palnej, w których zginęło łącznie 51 osób, a wielu innych odniosło rany.

Dwie najbardziej krwawe strzelaniny miały miejsce w liceum w Parkland na Florydzie, gdzie w lutym zginęło 17 osób i w Santa Fe w Teksasie. Tam w maju zastrzelonych zostało 10 osób. To najgorsze statystyki od 1970 roku.

