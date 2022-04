Podczas ucieczki z Mariupola stracili rodziców, mieli zostać wywiezieni do Rosji. Kira i Illja są już z rodzinami

Kira i Illja z Mariupola trafili do okupowanego przez prorosyjskich separatystów Doniecka. Dzieci w wojnie straciły rodziców i miały zostać wywiezione do Rosji. Chłopiec i dziewczynka nie wiedzieli, czy jeszcze kiedyś zobaczą swoich krewnych. W walkę o ich ponowne spotkanie z bliskimi włączył się sam prezydent Wołodymyr Zełenski. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Mijają dwa miesiące od początku ataku Rosji na Ukrainę. "Wróg zrzuca bomby na głowy niewinnych dzieci" Wojna w Ukrainie trwa już dwa miesiące. Rosjanie nie przerywają ataku nawet podczas prawosławnej... Kira i Illja są już w objęciach bliskich. Jednak niewiele brakowało, by dzieci nie tylko już nigdy nie zobaczyły swoich dziadków, ale zostały wywiezione z kraju i adoptowane przez rosyjskie rodziny.

Kira i Illja nie są spokrewnieni. Obydwoje pochodzą z Mariupola, a wojna zabrała im rodziców. Podczas ucieczki z miasta Illja wraz z matką znalazł się pod rosyjskim ostrzałem. Kobieta została ranna w głowę, chłopiec - w nogę. Udało im się znaleźć schronienie, ale kobieta zmarła w wyniku odniesionych ran.

- Przyszła ciocia, sprawdziła puls. Jej serce już nie biło - opowiada babcia chłopca.

Kira straciła matkę, gdy miała zaledwie miesiąc. Wychowywał ją tylko ojciec - ukraiński mistrz w piłce wodnej. Rosjanie zabili go na oczach 12-letniej dziewczynki.

Kira z Mariupola próbowała uciekać pieszo. Podczas ewakuacji doszło jednak do eksplozji i dziewczynka została ranna. - Miałam poranioną twarz, ucho, dłonie i stopy - opowiada.

Rosjanie przewieźli Kirę i Illję do szpitala w Doniecku - miasta kontrolowanego prorosyjskich separatystów. Dzieci nie miały kontaktu ze swoimi krewnymi, a chłopcu groziła amputacja nogi.

- Najpierw chcieli mu ją odciąć, ale on wszystko słyszał, był przytomny - opowiada babci chłopca.

Walka o dzieci

Rosjanie strzelają do cywilów. "Kiedy odwróciłem głowę, dzieci już nie żyły" Zwykli Ukraińcy opowiadają o rzezi cywilów z rąk rosyjskich żołnierzy. Oleksander chciał uciec z... Zagrożone było nie tylko zdrowie dzieci. Według ustaleń strony ukraińskiej Kira i Illja mieli się znaleźć wśród tysięcy dzieci, których Rosjanie wywożą z Ukrainy do swojego kraju i przekazują do adopcji rosyjskim rodzinom. Jak wynika z danych ukraińskiego Ministerstwa do spraw Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych, w ten sposób okupanci wywieźli z kraju już ponad 5 tysięcy ukraińskich dzieci.

- W zeszły piątek chcieli zabrać dzieci w nieznanym kierunku. Zażądałam, by zostały w Doniecku. Tam przynajmniej wiemy, gdzie są - mówi Iryny Vereshchuk, wicepremier Ukrainy.

Rozpoczęła się walka o Kire i Illję, w którą zaangażowała się kancelaria prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i ukraińscy urzędnicy. W negocjacjach z Rosjanami pośredniczyli też zagraniczni urzędnicy. Krewni dzieci wystąpili z wnioskiem o kuratele. W czasie stanu wojennego procedura była maksymalnie uproszczona i przyspieszona, ale tygodnie miały.

- Kiedy negocjacje odbywały się na najwyższym szczeblu, dzieci nie wiedziały, kiedy i czy ich krewni do nich dotrą. Wpadali w histerię, mówili, że nikt ich nie chce, bo nikt po nich nie przyszedł - opowiada Iryna Markewycz, korespondentka telewizji 1+1.

Dzieci nie wiedziały, że dziadkowie, by się do nich dostać, musieli pokonać setki kilometrów i przekroczyć granice kilku państw. - Z Kijowa pociągiem do Polski, z Polski do Turcji, z Turcji do Soczi, a potem do Moskwy - wyjaśnia babcia chłopca.

Taką samą okrężną drogą dzieci już ze swoimi krewnymi wróciły do Kijowa. W tym czasie Illja kończył akurat 10 lat. Tortu ze świeczkami nie było, ale chłopiec dostał prezent prosto z rąk ukraińskiego prezydenta.

Lekarze potwierdzili też, że po skomplikowanym leczeniu i długiej rehabilitacji Illian stanie na nogi. W otoczeniu bliskich chłopcu szybko wrócił humor.

Nieco starsza Kira potrzebuje więcej czasu. Wciąż nie może pochować ojca - jego ciało leży pod gruzami w Mariupolu. Dziewczynka nie jest gotowa, by rozmawiać o jego śmierci. - Wczoraj zacząłem mówić o jej tacie, ona od razu zaczęła płakać - opowiada dziadek dziewczynki.

Ukraińskie Ministerstwo Obrony informuje, że rosyjska Duma pracuje nad ustawą mającą ułatwić Rosjanom adopcje dzieci nielegalnie wywiezionych z Ukrainy. Władze w Kijowie wprost nazywają to porwaniami i próbami wynarodowienia.

ATAK ROSJI NA UKRAINĘ. RELACJA NA ŻYWO NA PORTALU TVN24.PL

RAZEM Z UKRAINĄ! POMOC, INFORMACJE, PORADY

JAK POMÓC UKRAINIE - LISTA ZBIÓREK

ROSYJSKA INWAZJA NA MAPACH

TVN24 PO UKRAIŃSKU

UWAGA NA FAKE NEWSY

Autor: Angelika Maj / Źródło: Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.