Media śledziły każdy jego krok. Książę Harry "jest głęboko unieszczęśliwiony rolą członka rodziny królewskiej"

Dlaczego Meghan i Harry chcą wypisać się z monarchii, pracować i żyć po swojemu? Mają służbę, pałace, blichtr i majątek! Jednak ich codzienność to także rasistowskie komentarze, nieustanne ataki brukowców, podobne do tych, które tak bardzo skrzywdziły już Harry'ego i jeszcze porównania do Wallis Simpson i jej małżeństwa z Edwardem VIII. Ten związek to był bardzo duży ambaras dla monarchii. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

