Historie pełne bólu i łez. Bliskim ofiar tragedii w Teheranie zawalił się świat

Próbowała przekonać męża, by nie leciał do Iranu. "Było zbyt wiele znaków" Dowiedziałam się o tym z wiadomości, rano, kiedy się obudziłam. Uświadomiłam sobie, że ta... To miała być jedna z najpiękniejszych i najważniejszych podróży ich życia. Para studentów informatyki poleciała do Iranu, w rodzinne strony, by wziąć ślub. 26-letni Arash i o rok młodsza Pune pobrali się w Nowy Rok i wracali do Kanady.

- Dyskutowaliśmy z Arashem o tym, co chcemy dalej robić. Opowiadaliśmy sobie o swoich planach. Chodziliśmy razem na zajęcia. Nigdy nie zapomnę, że pomagał mi rozwiązywać moje problemy - opowiada Amir Samani, przyjaciel ofiary katastrofy samolotu.

Na pokładzie ukraińskiego boeinga, który rozbił się w Iranie, były jeszcze dwie młode pary. Nie żyje 176 osób. Wśród ofiar jest wielu studentów i wykładowców kanadyjskich uniwersytetów. Świąteczną przerwę spędzili w rodzinnych stronach i byli w drodze do kraju, w którym zdecydowali się zamieszkać. Na uczelniach puste miejsca i rozpacz.

- Rozmawiałem z żoną przez telefon na 20 minut przed startem samolotu. Prosiła, żebym ją zapewnił, że nie będzie tam wojny. Uspokajałem ją, że nic złego się nie stanie. Odpowiedziała "to dobrze. Każą mi już wyłączyć telefon. Do zobaczenia". Napisała jeszcze "zaraz lecę, ale ludzie siedzący za mną boją się. Wszyscy mają mnóstwo obaw. Boję się" - mówi Hassan Shadkhoo, mąż ofiary katastrofy.

Koledzy Arada dostali wolny dzień w szkole, żeby też mogli uczcić jego pamięć. 17-latek po rozwodzie rodziców przeniósł się z ojcem do Kanady. Część dzieciństwa spędził w Wielkiej Brytanii i planował, że niedługo właśnie tam będzie świętować swoje osiemnaste urodziny i tam zacznie studia. - Pojechał na święta do mamy. Już nie wróci i nic nie możemy z tym zrobić. Po prostu odszedł - tłumaczy Charles Shahosaboomi, kolega z klasy ofiary katastrofy samolotu.

"Wciąż nie możemy uwierzyć w to, co się stało"

Szef NATO: nie ma powodu, by nie wierzyć, że ukraiński samolot został zestrzelony Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ocenił w piątek, że istnieje duże prawdopodobieństwo,... W Kanadzie w różnych miastach organizowane są wieczory wspomnień.

- Wciąż nie możemy uwierzyć w to, co się stało. Wszyscy jesteśmy w szoku. W telewizji, w gazetach, w internecie widzimy ich nazwiska, zdjęcia. To ludzie, z którymi rozmawialiśmy jeszcze kilka dni temu - wspomina Kaveh Shakouri, przedstawiciel społeczności irańsko-kanadyjskiej.

W katastrofie zginęło także małżeństwo z dwiema córkami. Rodzice to para profesorów elektrotechniki i inżynierii mechanicznej. Dziewczynki miały 14 i 10 lat. Byli w Iranie w odwiedzinach u dziadków.

- Moi przyjaciele zginęli. Ich dziewczynki też. Co można w takiej sytuacji powiedzieć? To po prostu straszne. Nie wyobrażam sobie, co przeżywają teraz rodziny wszystkich ofiar - mówi Payman Parseyan, przedstawiciel społeczności irańsko-kanadyjskiej.

- O mojej mamie ludzie mówili, że jest bardzo mądra i miła. Była moją najlepszą przyjaciółką. Szybko zjednywała sobie ludzi. Tata był bardzo dociekliwy i miał wybitny umysł. Gdyby mógł studiować kiedyś w Iranie, na pewno zrobiłby wielką karierę, ale to nie było możliwe - opowiada Kimia Pourshaban Oshibi, która w katastrofie straciła rodziców.

19-letnia Kimia straciła oboje rodziców. Była z nimi w Iranie, ale wróciła do Vancouver wcześniej ze względu na rozpoczynające się w szkole zajęcia. Rodzice mieli przylecieć później.

Carina opłakuje najlepszą przyjaciółkę. - Od chwili, gdy dowiedziałam się, nie śpię. Nie potrafię przestać płakać. Poszłam do szkoły, usiadłam koło jej szafki i czekałam. Nagle zrozumiałam, że ona już nie przyjdzie. Czuję pustkę - tłumaczy Carina Antonyan, która w katastrofie straciła przyjaciółkę.

"To mój jedyny syn. Zostałam sama"

Ukraiński samolot mógł zostać zestrzelony. Nie byłby to pierwszy taki przypadek Brytyjczycy, Amerykanie i Kanada są przekonane o zestrzeleniu ukraińskiego samolotu. Pytanie... Koledzy i wykładowcy tych, którzy zginęli, mówią, że Kanada straciła wielu przyszłych wybitnych naukowców.

- To przyszli geniusze. Przyjechali tu, by się uczyć, by dać światu coś dobrego i już ich nie ma - mówi Honey Shahin, mieszkanka Alberty.

Alvand Sadeghi był utalentowanym pianistą. Zginął razem z żoną, siostrą i siostrzenicą. Takie same potworne emocje panują na Ukrainie.

- Wszyscy mi tu dziękują, że wychowałam dobrego syna. Właśnie świętowaliśmy jego pięćdziesiąte urodziny. To mój jedyny syn. Zostałam sama - mówi matka kapitana samolotu.

Przy zdjęciach załogi samolotu przybywa kwiatów.

- Moja córka zadzwoniła o 6:15 ze Stanów Zjednoczonych, że mówią o katastrofie ukraińskiego samolotu. Spytała "dokąd poleciał Ihor?". Powiedziałem, że do Teheranu i że niedługo ma być w domu. Potem zobaczyłem nagrania z miejsca katastrofy. Mój syn zginął - opowiada Walery Matkow, ojciec szefa personelu pokładowego.

Ihor marzył o tym, że kiedyś zostanie pilotem. Jego rodzice jako jedni z pierwszych przyjechali na lotnisko, jak tylko dowiedzieli się o tym, że samolot spadł.

Bliscy tych, którzy zginęli w katastrofie, chcą poznać prawdę, co tam się stało.

Autor: Anna Czerwińska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS